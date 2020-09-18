İspanya'da Caixabank ve Bankia bankaları birleşti

İspanya'da birleşme kararı alan Caixabank ve Bankia, toplamda 664 milyar euroluk aktif büyüklüğü, 51 bin çalışan ve 6 bin 700'den fazla şubeye sahip olarak ülke iç pazarında en büyük banka haline geldi.

AA'da yer alan habere göre, iki bankanın birleşmesi sonrasında Caixabank adının kullanılacağı, merkezinin Valensiya'da olacağı ve 20 milyondan fazla müşteriye hizmet vereceği bildirildi.

Yeni bankanın hissedarlık yapısının yüzde 25,8 Bankia, yüzde 74,2 Caixabank şeklinde olacağı belirtilirken, yüzde 100'ü La Caixa Vakfı'nı kontrolünde olan CriteriaCaixa'nın yüzde 30'luk pay ile yeni bankanın referans hissedarı olarak kalacağı, İspanyol devletinin de Banka Yeniden Yapılandırma Fonu (FROB) aracılığıyla yüzde 16,1'lik bir paya sahip olacağı kaydedildi.

Birleşme ile birlikte iki bankanın borsadaki hisselerinde büyük artışlar gözlendi.

Birleşme kararı sonrası basın toplantısı düzenleyen Bankia Yönetim Kurulu Başkanı Jose İgnacio Goirigolzarri ve Caixabak Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Gonzalo Gortazar, yeni bankada da aynı görevi sürdüreceklerini açıkladı.

"Karışık zamanlarda önceden tepki vermek ve fırsata çevirmek büyük değer taşır." diyen Goirigolzarri, birleşme ile birlikte yıllık maliyetlerde 770 milyon euroluk tasarruf öngördüklerini kaydetti.

Goirigolzarri, bankacılık sektörünün önünde aşması gereken üç önemli engelin olduğunu belirterek, bunları, "teknolojik devrimin etkisiyle tüketici alışkanlıklarındaki değişiklikler, son yıllardaki düşük karlılık ve Kovid-19 kaynaklı kriz" olarak sıraladı.

Öte yandan İspanyol basını, Caixabank ve Bankia birleşmesinin ardından ülkedeki diğer büyük bankalarda da benzer birleşmelerin olabileceğini yazdı.

Haberlerde, BBVA'nın Banco Sabadell ile Santander'in de Unicaja ve Liberbank ile birleşebileceği, İspanyol hükümetinin bunlara destek verdiği iddia edildi.