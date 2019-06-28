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İspanya ve Türkiye yeni yatırımlara 'nişan' aldı

İspanya ve Türkiye yeni yatırımlara 'nişan' aldı

İspanya'dan 'Sivil Liyakat Nişanı' alan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu “İspanya’dan Türkiye’ye yapılan yatırımlar 12 milyar euroyu aştı” dedi. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na ‘İspanya Sivil Liyakat Nişanı Encomienda Payesi’ verildi. Hisarcıklıoğlu, İspanya’nın Türkiye’nin en önemli ilk 10 ticaret partneri arasında olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye’ye yapılan yatırımlar da 12 milyar euroyu aştı. 700’e yakın İspanyol firması Türkiye’de faaliyette bulunuyor” ifadelerini kullandı. Düzenlenen törende konuşan Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak Türkiye ile İspanya arasındaki ticari ilişkileri daha da geliştirmek üzere yoğun çalışma yürüttüklerini ifade etti. 

13 milyar euroyu aştı 

Hisarcıklıoğlu, ikili ilişkilere sağladıkları katkının, ‘İspanya Sivil Liyakat Nişanı Encomienda Payesi’yle taltif edilmesinden dolayı onur duyduğunu dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, ikili ticareti ve yatırımları artırmaya devam edeceklerini belirterek, “Daha çok firmanın karşılıklı ticaret ve yatırım yapmasını sağlayacağız” dedi. İspanya Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba da, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin oldukça iyi bir sevide olduğunu belirterek, “Geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacmi 13 milyar euroyu geçti. Türkiye, İspanya’nın AB dışında en fazla ticaret yaptığı üçüncü ülke” değerlendirmesinde bulundu. 

‘La Casa De Papel’den İstanbul sürprizi 

RİFAT Hisarcıklıoğlu, “Merakla izlenen İspanyol yapımı ‘La Casa De Papel’ dizisinde Tokyo, Berlin, Rio gibi karakterler var. Temmuzda başlayacak 3’üncü sezonda ‘İstanbul’ karakteriyle izleyicilere belki bir sürpriz yaparsınız” ifadelerini kullandı.

 

 

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