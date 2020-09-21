Islak imza zorunluluğu kalkıyor: BDDK'dan 'uzaktan müşteri' düzenlemesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, uzaktan kimlik doğrulaması düzenlemesini hayata geçiriyor. Yeni düzenlemeyle, hem müşteri olunabilecek hem de mevcut müşteriler bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilecek.

AA'da yer alan habere göre, gerçek kişilerin uzaktan kimlik tespiti, banka çalışanı ile kişinin; fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasına gerek olmadan, çevrim içi olarak görüntülü görüşmesi ve birbiriyle iletişim kurması ile gerçekleşecek.

ISLAK İMZA ZORUNLULUĞU KALKIYOR

Yeni düzenlemeyle müşteri ile banka çalışanı, fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasına gerek olmadan çevrim içi olarak görüntülü görüşecek.

Yapılan görüntülü görüşmede olası riskler dikkate alınarak yeterli güvenlik ve gizlilik seviyesi oluşturulması zorunlu olacak. Görüntülü görüşme şifrelenmiş güvenli iletişim ile gerçekleştirilecek.

Zamandan, maliyetten ve iş gücünden tasarruf edilmesi imkanı doğacak yeni düzenlemeyle ıslak imza zorunluluğu da kalkacak.

Müşteri olma süreci en fazla 10 dakikalık bir sürede tamamlanabilecek.

ÇALIŞMA 2021 YILINA KADAR TAMAMLANACAK

Almanya, İspanya, Fransa ve Estonya’da etkili bir şekilde kullanıldığı bilinen görüntülü görüşme ile uzaktan kimlik tespiti yönteminin, BDDK tarafından 2021 yılına kadar tamamlanması öngörülüyor.