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  3. İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? 2019 İŞKUR TYP başvuru sonuçları sorgulama

İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? 2019 İŞKUR TYP başvuru sonuçları sorgulama

İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı" 2019 İŞKUR TYP başvuru sonuçları sorgulama

İŞKUR TYP sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Eğitim sezonunun başlaması ile beraber Toplum Yararına Program başvuruları araştırılmaya başlandı. Belirtilen tarihlerde başvurularını yapan adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını beklemeye başladılar. Kazanan vatandaşlar devlet dairesinde çalışma imkanına sahip olacak. İŞKUR TYP sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

İŞKUR TYP başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. TYP kura sonuçları açıklandı mı? İş arayan vatandaşlar İŞKUR tarafından yayınlanan ilanlara belirtilen tarihlerde başvurularını yapıyorlar. TYP başvurularını yapan adaylar heyecanla seçim aşamasını bekliyorlar. Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunuyor. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirleniyor. İŞKUR TYP sonuçları sorgulama işlemi ile ilgili detaylar haberimizde.

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İŞKUR KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura tarihleri kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Aşağıda bulunan link üzerinden başvuru yaptığınız ilana tıklayarak ilanı seçmeniz gerekiyor. Daha sonra ilan içerisinde seçim aşaması kısmında kura ile ilgili detaylara yer veriliyor.

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Kura sonucu 7 Kasım ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında istihdam sağlanacak.

Elazığ İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde 9 ay süresince çalıştırılmak üzere Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 500'ü temizlik, 172'si güvenlik olmak üzere toplam 672 kişinin işe alınacağı daha önceden duyurulmuştu. 16 – 20 Eylül tarihlerinde başvuruların alınacağı programda, 24-25 Eylül tarihlerinde ise noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Kurada ismi çıkanlar ise 1 Ekim 2019 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında belirlenen yerlerde devlet dairesinde çalışma imkanına sahip olacak. Asıl ve yedek katılımcılar bundan önceki programlarda olduğu gibi noter kurasıyla belirlenecek.

ADAYLAR NASIL BELİRLENECEK?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

- Noter kurası yöntemi,

- Liste yöntemi,

- Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

Doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

 İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

KATILIMCILARA HANGİ ÖDEMELER YAPILMAKTADIR?

Asgari ücret (2.020,90 TL)

Vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri (1.113,14 TL)

TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?

Çevre temizliği

Kamusal altyapının yenilenmesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

Ağaçlandırma

Park düzenlemeleri

Vadi ve dere ıslahı

Erozyon engelleme çalışmaları

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