İŞKUR TYP başvuruları nasıl yapılır? İŞKUR iş ilanları TYP alımı başvuru şartları nedir?
İŞKUR TYP başvuruları 2019-2020 eğitim-öğretim yılına az bir zaman kala merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye İş Kurumu aracılığıyla okullara mezuniyet şartı olmadan personel alımı yapılıyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılında okullarda güvenlik görevlisi, temizlik personeli alımı yapılıp yapılmayacağı merak konusu haline geldi. Güncel İŞKUR TYP iş ilanları ve merak edilenler haberimiz içerisinde sizlerle.
İŞKUR TYP alımı başvuruları her dönemde yoğun ilgi görüyor. İŞKUR TYP başvuruları ne zaman yapılacak? Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında personel alımı ilanları araştırılan konular arasında yerini aldı. 2019-2020 eğitim öğretim yılında okullarda güvenlik görevlisi, temizlik personeli alımı yapılıp yapılmayacağı merak konusu haline geldi. Adayların başvuru yapabilmek için İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması gerekiyor. Başvurular, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. Haberimiz içerisinden güncel iş ilanlarına ulaşabilirsiniz.
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TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?
İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.
KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?
Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),
KATILIMCILARA HANGİ ÖDEMELER YAPILMAKTADIR?
Asgari ücret (2.020,90 TL)
Vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri (1.113,14 TL)
TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?
Çevre temizliği
Kamusal altyapının yenilenmesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması
Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması
Ağaçlandırma
Park düzenlemeleri
Vadi ve dere ıslahı
Erozyon engelleme çalışmaları