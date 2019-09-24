İŞKUR TYP başvuru sonuçları açıklandı mı? İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanır?

İŞKUR TYP başvuru kura sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanır? Adaylar başvurularını İŞKUR iş ilanları ile belirtilen tarihler aralığında tamamlıyorlar. Kurada ismi çıkanlar ise belirtilen tarihler aralığında arasında açıklanan yerlerde devlet dairesinde çalışma imkanına sahip olacak. Asıl ve yedek katılımcılar bundan önceki programlarda olduğu gibi noter kurasıyla belirlenecek. Kura tarihleri kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı.

ADAYLAR NASIL BELİRLENECEK?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

- Noter kurası yöntemi,

- Liste yöntemi,

- Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

İŞKUR KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura tarihleri kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Aşağıda bulunan link üzerinden başvuru yaptığınız ilana tıklayarak seçim tarihini öğrenebilirsiniz.

Elazığ İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde 9 ay süresince çalıştırılmak üzere Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 500'ü temizlik, 172'si güvenlik olmak üzere toplam 672 kişinin işe alınacağı daha önceden duyurulmuştu. 16 – 20 Eylül tarihlerinde başvuruların alınacağı programda, 24-25 Eylül tarihlerinde ise noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Kurada ismi çıkanlar ise 1 Ekim 2019 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında belirlenen yerlerde devlet dairesinde çalışma imkanına sahip olacak. Asıl ve yedek katılımcılar bundan önceki programlarda olduğu gibi noter kurasıyla belirlenecek.

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

Doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

KATILIMCILARA HANGİ ÖDEMELER YAPILMAKTADIR?

Asgari ücret (2.020,90 TL)

Vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri (1.113,14 TL)

TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?

Çevre temizliği

Kamusal altyapının yenilenmesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

Ağaçlandırma

Park düzenlemeleri

Vadi ve dere ıslahı

Erozyon engelleme çalışmaları