İŞKUR Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği sorgulama nasıl yapılır? İşte sorgulama ekranı!

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Çin'in Wuhan kentinden başlayan koronavirüs salgını sonrası ülkemizde tedbirler arttırılmaya devam ediyor. Virüs sebebiyle çalışamayan vatandaşlara işveren aracılığıyla ödenek sağlanacak. Kısa çalışma ödeneği sorgulama nasıl yapılır? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanan kısa çalışma ödeneğini almak için belli şartlar bulunuyor. Konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle çalışmasına ara veren kişiler için kısa çalışma ödeneği verileceğini açıklamıştı. Kısa çalışma ödeneğine yapılan başvuruların değerlendirme aşamasının bitirilmesinin ardından ödenekler verilmeye başlanacak. Bakan Selçuk, "Tüm işletmeler başvursun, inceleyip karar vereceğiz" dedikten sonra sürecin 60 günden daha kısa süreceğini de vurguladı. İŞKUR kısa çalışma ödeneği için sektör kısıtlaması ile azami ve asgari çalışan kısıtlamasının olmadığı bildiren Bakan Selçuk, çalışan için 450 prim günü 60 gün hizmet tamamlama akdinin olması gerektiğini söyledi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

23 Mart'ta başlayan kısa çalışma ödeneği başvurularu için sorgulamalar İŞKUR web sitesi üzerinden yapılacak. Normal şartlar altında işsizlik ödeneği ya da iş kaybı tazminatı ile benzer bir niteliğe sahip olan kısa çalışma ödeneğinin, E-Devlet üzerinden “İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı Sorgulama” ekranı ile görüntülenebilmesi beklenmektedir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

İşyerinde kısa çalışma uygulanabilmesinde işveren için gereken şartlar şu şekilde;

-İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

İşçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için ise;

-İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,

-İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, çalışma süreleri ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması,

-İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir.