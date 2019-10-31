İŞKUR iş ilanları: İŞKUR üzerinden memur ve personel alımı yapılıyor! İşte İŞKUR açık iş ilanları

İŞKUR iş ilanları ile ilgili güncel açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Binler iş ilanının yayınlandığı İŞKUR, her geçen gün yeni iş imkanlarını vatandaşlara duyuruyor. Açık iş ilanlarının yanı sıra birçok kamu alımı duyurusu da yayınlanıyor. Güncel ilanlar arasında Adalet Bakanlığı mütercim alımı bulunuyor. Başvurular 25 Ekim ve 11 Kasım tarihleri aralığında alınacak. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları öğrenebilirsiniz.

ADALET BAKANLIĞI ALIM YAPACAK

Adalet Bakanlığı mütercim alımı yapacak. Yapılacak olan sözlü sınav sonucuna göre 4 İngilizce, 3 Fransızca ve 3 Almanca dilinde mütercim pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde bilgisayar ile doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalandıktan sonra, ilanda belirtilen belgelerle birlikte başvuruların başladığı 25/10/2019 tarihinden en geç başvuruların bittiği 11/11/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir.

İTFAİYE ERİ ALINACAK!

Çorum Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır.

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için ilanda belirtilen başvuru belgeleriyle, 18.11.2019’dan 22.11.2019 Cuma günü saat 17.00’a kadar (mesai günlerinde saat 08:00-17:00 arasında), müracaatlarını yapabilirler

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU PERSONEL ALIMI

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tabloda sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı belirtilen boş pozisyonlara, 2018 yılı KPSS puanı esas alınarak yapılacak yarışma (uygulamalı ve sözlü) sınav sonucuna göre toplam aşağıda belirtildiği sınıf, unvan, derece ve öğrenim durumuna göre personel alımı yapılacaktır.

Başvurular 30/10/2019 tarihinde başlayıp, 04/11/2019 tarihi mesai bitimi (saat:17:30’da) itibarıyla sona erecektir.

DİĞER İŞ İLANLARI

İŞKUR iş ilanları resmi internet sitesi üzerinden yayınlanıyor. Haberimiz içerisinde bulunan ekran üzerinden arama kriterlerini seçerek kendinize uygun iş ilanına ulaşabilirsiniz. Aradığınız pozisyonun, meslek grubunun, Çalışma yeri, ülke, il, ilçe, meslek, öğrenim durumu, işyeri türü, ilan no, işyeri unvanı gibi bilgilerin doldurulması gerekiyor.

Temizlik görevlisinden büro memuruna, aşçıdan plastik enjeksiyon üretim elemanına, muhasebeciden grafikere pek çok iş kolundan binlerce personel için iş ilanları yer alıyor.