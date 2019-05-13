İŞKUR iş ilanları: İŞKUR personel memur alımı başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR iş ilanları, 2019 yılında da yoğun ilgi görüyor. İŞKUR giriş ve başvuru işlemleri nasıl yapılır? Birçok kurum personel alımlarını bu sistem üzerinden gerçekleştiriyor. İŞKUR iş ilanları resmi internet sitesi üzerinden yayınlanıyor. Haberimiz içerisinde bulunan ekran üzerinden arama kriterlerini seçerek kendinize uygun iş ilanına ulaşabilirsiniz. Aradığınız pozisyonun, meslek grubunun, Çalışma yeri, ülke, il, ilçe, meslek, öğrenim durumu, işyeri türü, ilan no, işyeri unvanı gibi bilgilerin doldurulması gerekiyor. İŞKUR başvuruları ile ilgili detayları haberimiz içerisinden öğrenebilir, giriş ekranı üzeriden başvurunuzu yapabilirsiniz.

İŞKUR İŞ İLANLARI

İŞKUR iş ilanları resmi internet sitesi üzerinden yayınlanıyor. Haberimiz içerisinde bulunan ekran üzerinden arama kriterlerini seçerek kendinize uygun iş ilanına ulaşabilirsiniz. Aradığınız pozisyonun, meslek grubunun, Çalışma yeri, ülke, il, ilçe, meslek, öğrenim durumu, işyeri türü, ilan no, işyeri unvanı gibi bilgilerin doldurulması gerekiyor.

Beden İşçisi (Genel) 9537

Turizm Ve Otelcilik Elemanı 4421

Temizlik Görevlisi 2449

Satış Danışmanı / Uzmanı 2347

Makineci (Dikiş) 2213

Garson (Servis Elemanı) 2123

Güvenlik Görevlisi 1551

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 1361

Reyon Görevlisi 843

Ön Muhasebeci 785

Konfeksiyon İşçisi 737

Kasiyer 730

Dokuma Konfeksiyon Makineci 712

Büro Memuru (Genel) 641

Diğer Aktörler Ve Sahne Yöneticileri 600

Bulaşıkçı (Stevard) 541

Aşçı 538

Müşteri Temsilcisi 513

Şoför-Yük Taşıma 479

Aşçı Yardımcısı 437

Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 426

Servis Komisi 392

Elektrikçi (Genel) 376

Pazarlamacı 361

Paketleme işçisi 333

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 330

Cankurtaran 328

Kalite Kontrolcü 313

Beden İşçisi (Temizlik) 310

İmal İşçisi 309

Satış Temsilcisi / Plasiyer 309

Muhasebeci 281

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 271

Sekreter 271

Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 270

Forklift Operatörü 269

CNC Torna Tezgahı Operatörü 259

Ütücü 256

Mutfak Görevlisi 254

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 241

Kurye 235

İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel) 232

Market Elemanı 232

Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 228

Ambar/Depo Görevlisi 213

İŞKUR’A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır.

İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.

Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.

Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.

İŞKUR’a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içinde üye olma bağlantıları aşağıdadır.

Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar vb bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz. Profil fotoğrafı eklemeniz de bu aşamada önerilir. Çünkü yapılan araştırmada profil fotoğrafı olanların iş bulma olasılıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. Ardından İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi ya da işçi ile sizi buluşturmak için çalışmalarını devam ettirirler.

İnternet üzerinden İŞKUR’a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır. Burada bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır.

İŞTE İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olmak,

- Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç),

- TYP’den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla Sosyal Yardım Bilgi sistemi üzerinden yapılacak sorgulamada herhangi bir nakdi sosyal yardım almıyor olmak

- İş gücünün ikamet edilen şehirde olması gerekir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Kurumlarda çalışmak isteyenler, İŞKUR üzerinden açılan ilanlara ‘iskur.gov.tr’ adresinden başvuracak. Başvuru için adayın İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması gerekiyor. Aday 18 yaşını tamamlamış olmalı. malul, dul ve yetim aylığı almamalı. Ayrıca açık öğretim harici öğrenci olmaması, görevine başlayacağı tarih itibarıyla da herhangi bir sosyal yardım almıyor olması şartı aranacak.