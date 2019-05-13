İŞKUR iş ilanları: İŞKUR personel memur alımı başvurusu nasıl yapılır?
İŞKUR iş ilanları ve giriş ekranı yoğun ilgi görüyor. İŞKUR memur personel alımı başvuru şartları nedir? Memur alım ilanları yakından takip ediliyor. KPSS’li veya KPSS’siz memur alımlarında birçok başvuru İŞKUR üzerinden gerçekleştiriliyor. Birçok bakanlık da personel alımı başvurularını bu sistem üzerinden alıyor. Kurumlarda çalışmak isteyenler, İŞKUR üzerinden açılan ilanlara ‘iskur.gov.tr’ adresinden başvuracak. Başvuru için adayın İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması gerekiyor. Haberimiz içerisinden güncel iş ilanlarına ulaşabilir ve başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
İŞKUR iş ilanları, 2019 yılında da yoğun ilgi görüyor. İŞKUR giriş ve başvuru işlemleri nasıl yapılır? Birçok kurum personel alımlarını bu sistem üzerinden gerçekleştiriyor. İŞKUR iş ilanları resmi internet sitesi üzerinden yayınlanıyor. Haberimiz içerisinde bulunan ekran üzerinden arama kriterlerini seçerek kendinize uygun iş ilanına ulaşabilirsiniz. Aradığınız pozisyonun, meslek grubunun, Çalışma yeri, ülke, il, ilçe, meslek, öğrenim durumu, işyeri türü, ilan no, işyeri unvanı gibi bilgilerin doldurulması gerekiyor. İŞKUR başvuruları ile ilgili detayları haberimiz içerisinden öğrenebilir, giriş ekranı üzeriden başvurunuzu yapabilirsiniz.
İŞKUR'UN TÜM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
İŞKUR İŞ İLANLARI
İŞKUR iş ilanları resmi internet sitesi üzerinden yayınlanıyor. Haberimiz içerisinde bulunan ekran üzerinden arama kriterlerini seçerek kendinize uygun iş ilanına ulaşabilirsiniz. Aradığınız pozisyonun, meslek grubunun, Çalışma yeri, ülke, il, ilçe, meslek, öğrenim durumu, işyeri türü, ilan no, işyeri unvanı gibi bilgilerin doldurulması gerekiyor.
Beden İşçisi (Genel) 9537
Turizm Ve Otelcilik Elemanı 4421
Temizlik Görevlisi 2449
Satış Danışmanı / Uzmanı 2347
Makineci (Dikiş) 2213
Garson (Servis Elemanı) 2123
Güvenlik Görevlisi 1551
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 1361
Reyon Görevlisi 843
Ön Muhasebeci 785
Konfeksiyon İşçisi 737
Kasiyer 730
Dokuma Konfeksiyon Makineci 712
Büro Memuru (Genel) 641
Diğer Aktörler Ve Sahne Yöneticileri 600
Bulaşıkçı (Stevard) 541
Aşçı 538
Müşteri Temsilcisi 513
Şoför-Yük Taşıma 479
Aşçı Yardımcısı 437
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 426
Servis Komisi 392
Elektrikçi (Genel) 376
Pazarlamacı 361
Paketleme işçisi 333
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 330
Cankurtaran 328
Kalite Kontrolcü 313
Beden İşçisi (Temizlik) 310
İmal İşçisi 309
Satış Temsilcisi / Plasiyer 309
Muhasebeci 281
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 271
Sekreter 271
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 270
Forklift Operatörü 269
CNC Torna Tezgahı Operatörü 259
Ütücü 256
Mutfak Görevlisi 254
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 241
Kurye 235
İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel) 232
Market Elemanı 232
Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 228
Ambar/Depo Görevlisi 213
İŞKUR’A NASIL KAYIT OLUNUR?
İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır.
İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.
Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.
Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.
Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.
İŞKUR’a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içinde üye olma bağlantıları aşağıdadır.
İŞ ARAYAN GİRİŞİ
İŞVEREN GİRİŞİ
Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar vb bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz. Profil fotoğrafı eklemeniz de bu aşamada önerilir. Çünkü yapılan araştırmada profil fotoğrafı olanların iş bulma olasılıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. Ardından İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi ya da işçi ile sizi buluşturmak için çalışmalarını devam ettirirler.
İnternet üzerinden İŞKUR’a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır. Burada bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır.
İŞTE İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!
- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olmak,
- Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç),
- TYP’den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla Sosyal Yardım Bilgi sistemi üzerinden yapılacak sorgulamada herhangi bir nakdi sosyal yardım almıyor olmak
- İş gücünün ikamet edilen şehirde olması gerekir.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Kurumlarda çalışmak isteyenler, İŞKUR üzerinden açılan ilanlara ‘iskur.gov.tr’ adresinden başvuracak. Başvuru için adayın İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması gerekiyor. Aday 18 yaşını tamamlamış olmalı. malul, dul ve yetim aylığı almamalı. Ayrıca açık öğretim harici öğrenci olmaması, görevine başlayacağı tarih itibarıyla da herhangi bir sosyal yardım almıyor olması şartı aranacak.