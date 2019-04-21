İŞKUR iş ilanları: İŞKUR personel memur alımı başvuruları nasıl yapılır?
İŞKUR iş ilanları ve başvuru şartları araştırılıyor. İŞKUR güncel iş ilanlarını vatandaşlar sorguluyor. İŞKUR tarafından yapılan açıklamada Nisan ayında işe alımlar olacağı duyurulmuştu. İş arayan vatandaşlar İŞKUR’un iş ilanlarını takip ediyor. İstihdam teşvikleri, istihdam projeleri ile işsizlikle mücadele eden kritik bir kurum olan İŞKUR, iş ihtiyacı olan vatandaşlar için heyecana yol açtı. Kurum tarafından yapılan ilanda Nisan ayı içerisinde kamu hastanelerine 158 kişi kamu personeli alımı yapılacağını duyurdu. İşte alımlar ile ilgili merak edilenler…
İŞKUR’un personel alımı duyurusu vatandaşlarda büyük sevince yol açtı. İŞKUR programları içerisinde İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Muğla, Antalya, Konya, Yalova illerinde de alım yapılacağı biliniyor. İŞKUR iş ilanları içerisinde Temizlik görevlisi, Ambulans Şoförü, Tekniker, Grafiker, Tercüman, Büro işçisi, Teknisyen, Eczacı, ATT gibi alanlar mevcut. Türkiye İş Kurumu (İşkur) istihdam teşvikleri, istihdam projeleri ile işsizlikle mücadele eden kritik bir kurumdur. Haberimiz içerisinden iş ilanlarına ve detaylara ulaşabilirsiniz.
MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
İŞKUR İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
158 KİŞİ KAMU PERSONELİ DE ALINACAK
İŞKUR tarafından yapılan ilanda Nisan ayı içerisinde Kamu Hastanelerine 158 kişi kamu personeli alımı yapılacağını duyurdu. Bölümlerin çok olduğundan adaylar her ilan için ayrı ayrı sertifika istenmekte. Alım yapacak iller ve unvanlar: İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Muğla, Antalya, Konya, Yalova, Samsun. Gaziantep illeri Halkla ilişkiler, Temizlik görevlisi, Ambulans Şoförü, Tekniker, Grafiker, Tercüman, Büro işçisi, Teknisyen, Eczacı, ATT, Aşçı alımları yapılacağı ilamı yayımlandı. Adayların ortak şartları: 18 ile 40 yaşları arasında olması, sağlık probleminin bulunmaması, en az ilköğretim mezunu en çok ise lisans mezunu olması, askerlikle ilişiğinin bulunmaması, öğrenimlerine uygun ilanlara başvuru yapması gerekmektedir.
MESLEK AÇIK İŞ SAYISI
Beden İşçisi (Genel) 9537
Turizm Ve Otelcilik Elemanı 4421
Temizlik Görevlisi 2449
Satış Danışmanı / Uzmanı 2347
Makineci (Dikiş) 2213
Garson (Servis Elemanı) 2123
Güvenlik Görevlisi 1551
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 1361
Reyon Görevlisi 843
Ön Muhasebeci 785
Konfeksiyon İşçisi 737
Kasiyer 730
Dokuma Konfeksiyon Makineci 712
Büro Memuru (Genel) 641
Diğer Aktörler Ve Sahne Yöneticileri 600
Bulaşıkçı (Stevard) 541
Aşçı 538
Müşteri Temsilcisi 513
Şoför-Yük Taşıma 479
Aşçı Yardımcısı 437
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 426
Servis Komisi 392
Elektrikçi (Genel) 376
Pazarlamacı 361
Paketleme işçisi 333
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 330
Cankurtaran 328
Kalite Kontrolcü 313
Beden İşçisi (Temizlik) 310
İmal İşçisi 309
Satış Temsilcisi / Plasiyer 309
Muhasebeci 281
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 271
Sekreter 271
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 270
Forklift Operatörü 269
CNC Torna Tezgahı Operatörü 259
Ütücü 256
Mutfak Görevlisi 254
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 241
Kurye 235
İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel) 232
Market Elemanı 232
Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 228
Ambar/Depo Görevlisi 213
Elektrik Teknisyeni 200
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 200
Makine Mühendisi 195
Depo Sevkiyat Sorumlusu 175
Motosikletli Kurye 174
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 173
Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı 172
Çaycı 165
CNC Freze Tezgahı Operatörü 160
Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 160
Diğer Büro Memurları 156
Sevkiyat Görevlisi 153
Mekanik Bakım Onarımcısı 152
Ortacı/Ayakçı (Tekstil) 147
Kalite Kontrolcü-Tekstil 145
Proses İşçisi 142
Open End Makinesi Operatörü 141
İnşaat İşçisi 138
Bahçıvan 136
Mermer İşçisi 135
Teknik Servis Elemanı 134
Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı 133
Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren) 132
Ayakkabı İmalatçısı 127
Elektronik Teknisyeni 127
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) 126
Büro İşçisi 125
Servis Elemanı (Garson) Yardımcısı 121
Muhasebe Meslek Elemanı 120
Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi 109
İŞKUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kamu kurumları veya özel sektör firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister internet şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra yine internet şubesini kullanarak; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler, çeşitli kriterler girerek yurtiçi iş ilanlarını arayabilir, kişisel bilgileriyle eşleşebilen ilanlara başvurabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtdışı iş ilanlarını arayabilir, yurtdışındaki işyerlerine işgücü sevk etmek isteyen işverenlerin iletişim bilgilerine ulaşarak kendileriyle doğrudan temasa geçebilirler.
İŞKUR’A NASIL KAYIT OLUNUR?
İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır.
İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.
Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.
Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.
Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.
İŞKUR’a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içinde üye olma bağlantıları aşağıdadır.
İŞ ARAYAN GİRİŞİ
İŞVEREN GİRİŞİ
Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar vb bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz. Profil fotoğrafı eklemeniz de bu aşamada önerilir. Çünkü yapılan araştırmada profil fotoğrafı olanların iş bulma olasılıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. Ardından İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi ya da işçi ile sizi buluşturmak için çalışmalarını devam ettirirler.
İnternet üzerinden İŞKUR’a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır. Burada bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır.