İŞKUR ilanlarına yoğun ilgi
İŞKUR iş ilanları her geçen gün artıyor. İlk 3 ayda yaklaşık olarak 300 bin kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'a talep artış kaydediyor.
Özel sektör 4 bin 17 turizm ve otelcilik elemanı, bin 747 garson/ servis personeli arayışında. Firmalar, 2 bin 221 temizlik görevlisi, 2 bin 82 satış danışmanı/uzman, bin 897 makineci (dikiş), bin 275 çağrı merkezi müşteri temsilcisi, bin 183 güvenlik görevlisi alımı için ilan yayımladı. İş arayan vatandaşlar ister İŞKUR internet sitesi üzerinden, isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendine uygun işleri bulabilirler.
GİRİŞ NASIL YAPILIR?
İnternet üzerinden işlem yapabilmek için "kullanıcı kaydı" oluşturmanız gerekiyor. Kullanıcı kaydı, sistem üyeliği anlamına geliyor ve sizin internet üzerinden, kendi adınıza işlem yapabilmenize imkan sağlıyor.
Kullanıcı kaydı oluşturduktan sonra, T.C. Kimlik numaranızı ve şifrenizi kullanarak sisteme giriş yapabiliyorsunuz ve kurum hizmetlerinden yararlanmaya başlayabiliyorsunuz.
Sistem girişi, ekranın (web sayfasının) sağ üst köşesindeki internet şubesinden "iş arayan girişi" bağlantısına tıkladıktan sonra, T.C. Kimlik numarası ve şifre girilerek gerçekleştirilebiliyor. Ana sayfada "açık iş ilanları" bağlantısı veya sağda "genel bilgiler" altındaki "açık iş durumu" bağlantısı tıklanarak açık işlerin listelendiği sayfa karşınıza çıkıyor.
MESLEK AÇIK İŞ SAYISI
Beden İşçisi (Genel) 9537
Turizm Ve Otelcilik Elemanı 4421
Temizlik Görevlisi 2449
Satış Danışmanı / Uzmanı 2347
Makineci (Dikiş) 2213
Garson (Servis Elemanı) 2123
Güvenlik Görevlisi 1551
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 1361
Reyon Görevlisi 843
Ön Muhasebeci 785
Konfeksiyon İşçisi 737
Kasiyer 730
Dokuma Konfeksiyon Makineci 712
Büro Memuru (Genel) 641
Diğer Aktörler Ve Sahne Yöneticileri 600
Bulaşıkçı (Stevard) 541
Aşçı 538
Müşteri Temsilcisi 513
Şoför-Yük Taşıma 479
Aşçı Yardımcısı 437
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 426
Servis Komisi 392
Elektrikçi (Genel) 376
Pazarlamacı 361
Paketleme işçisi 333
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 330
Cankurtaran 328
Kalite Kontrolcü 313
Beden İşçisi (Temizlik) 310
İmal İşçisi 309
Satış Temsilcisi / Plasiyer 309
Muhasebeci 281
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 271
Sekreter 271
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 270
Forklift Operatörü 269
CNC Torna Tezgahı Operatörü 259
Ütücü 256
Mutfak Görevlisi 254
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 241
Kurye 235
İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel) 232
Market Elemanı 232
Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 228
Ambar/Depo Görevlisi 213
Elektrik Teknisyeni 200
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 200
Makine Mühendisi 195
Depo Sevkiyat Sorumlusu 175
Motosikletli Kurye 174
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 173
Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı 172
Çaycı 165
CNC Freze Tezgahı Operatörü 160
Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 160
Diğer Büro Memurları 156
Sevkiyat Görevlisi 153
Mekanik Bakım Onarımcısı 152
Ortacı/Ayakçı (Tekstil) 147
Kalite Kontrolcü-Tekstil 145
Proses İşçisi 142
Open End Makinesi Operatörü 141
İnşaat İşçisi 138
Bahçıvan 136
Mermer İşçisi 135
Teknik Servis Elemanı 134
Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı 133
Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren) 132
Ayakkabı İmalatçısı 127
Elektronik Teknisyeni 127
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) 126
Büro İşçisi 125
Servis Elemanı (Garson) Yardımcısı 121
Muhasebe Meslek Elemanı 120
Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi 109
Danışma Memuru 107