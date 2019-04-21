İŞKUR ilanlarına yoğun ilgi

Özel sektör 4 bin 17 turizm ve otelcilik elemanı, bin 747 garson/ servis personeli arayışında. Firmalar, 2 bin 221 temizlik görevlisi, 2 bin 82 satış danışmanı/uzman, bin 897 makineci (dikiş), bin 275 çağrı merkezi müşteri temsilcisi, bin 183 güvenlik görevlisi alımı için ilan yayımladı. İş arayan vatandaşlar ister İŞKUR internet sitesi üzerinden, isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendine uygun işleri bulabilirler.

GİRİŞ NASIL YAPILIR?

İnternet üzerinden işlem yapabilmek için "kullanıcı kaydı" oluşturmanız gerekiyor. Kullanıcı kaydı, sistem üyeliği anlamına geliyor ve sizin internet üzerinden, kendi adınıza işlem yapabilmenize imkan sağlıyor.

Kullanıcı kaydı oluşturduktan sonra, T.C. Kimlik numaranızı ve şifrenizi kullanarak sisteme giriş yapabiliyorsunuz ve kurum hizmetlerinden yararlanmaya başlayabiliyorsunuz.

Sistem girişi, ekranın (web sayfasının) sağ üst köşesindeki internet şubesinden "iş arayan girişi" bağlantısına tıkladıktan sonra, T.C. Kimlik numarası ve şifre girilerek gerçekleştirilebiliyor. Ana sayfada "açık iş ilanları" bağlantısı veya sağda "genel bilgiler" altındaki "açık iş durumu" bağlantısı tıklanarak açık işlerin listelendiği sayfa karşınıza çıkıyor.

MESLEK AÇIK İŞ SAYISI

Beden İşçisi (Genel) 9537

Turizm Ve Otelcilik Elemanı 4421

Temizlik Görevlisi 2449

Satış Danışmanı / Uzmanı 2347

Makineci (Dikiş) 2213

Garson (Servis Elemanı) 2123

Güvenlik Görevlisi 1551

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 1361

Reyon Görevlisi 843

Ön Muhasebeci 785

Konfeksiyon İşçisi 737

Kasiyer 730

Dokuma Konfeksiyon Makineci 712

Büro Memuru (Genel) 641

Diğer Aktörler Ve Sahne Yöneticileri 600

Bulaşıkçı (Stevard) 541

Aşçı 538

Müşteri Temsilcisi 513

Şoför-Yük Taşıma 479

Aşçı Yardımcısı 437

Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 426

Servis Komisi 392

Elektrikçi (Genel) 376

Pazarlamacı 361

Paketleme işçisi 333

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 330

Cankurtaran 328

Kalite Kontrolcü 313

Beden İşçisi (Temizlik) 310

İmal İşçisi 309

Satış Temsilcisi / Plasiyer 309

Muhasebeci 281

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 271

Sekreter 271

Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 270

Forklift Operatörü 269

CNC Torna Tezgahı Operatörü 259

Ütücü 256

Mutfak Görevlisi 254

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 241

Kurye 235

İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel) 232

Market Elemanı 232

Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 228

Ambar/Depo Görevlisi 213

Elektrik Teknisyeni 200

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 200

Makine Mühendisi 195

Depo Sevkiyat Sorumlusu 175

Motosikletli Kurye 174

Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 173

Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı 172

Çaycı 165

CNC Freze Tezgahı Operatörü 160

Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 160

Diğer Büro Memurları 156

Sevkiyat Görevlisi 153

Mekanik Bakım Onarımcısı 152

Ortacı/Ayakçı (Tekstil) 147

Kalite Kontrolcü-Tekstil 145

Proses İşçisi 142

Open End Makinesi Operatörü 141

İnşaat İşçisi 138

Bahçıvan 136

Mermer İşçisi 135

Teknik Servis Elemanı 134

Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı 133

Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren) 132

Ayakkabı İmalatçısı 127

Elektronik Teknisyeni 127

Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) 126

Büro İşçisi 125

Servis Elemanı (Garson) Yardımcısı 121

Muhasebe Meslek Elemanı 120

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi 109

Danışma Memuru 107