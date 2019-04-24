İŞKUR iş ilanları haberimizde! İŞKUR personel alımı başvuruları nasıl yapılır?

İŞKUR güncel iş ilanlarını iş arayan binlerce vatandaş inceliyor. İŞKUR’un Nisan ayında işçi alımı duyurusu binlerce vatandaşa heyecan ve umut olmuştu. Şu günlerde, İŞKUR işçi alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aranıyor. İŞKUR, Antalya, Konya, Yalova, Samsun. Gaziantep gibi illerde Halkla ilişkiler, Temizlik görevlisi, Ambulans Şoförü, Tekniker, Grafiker, Tercüman, Büro işçisi, Teknisyen, Eczacı, ATT, Aşçı gibi alanlarda alımlar yapacağını paylaştı. Peki, İŞKUR işçi alımı ne zaman yapılacak? Haberin ayrıntılarında sizlerle…

158 KİŞİ KAMU PERSONELİ DE ALINACAK

İŞKUR tarafından yapılan ilanda Nisan ayı içerisinde Kamu Hastanelerine 158 kişi kamu personeli alımı yapılacağını duyurdu. Bölümlerin çok olduğundan adaylar her ilan için ayrı ayrı sertifika istenmekte. Alım yapacak iller ve unvanlar: İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Muğla, Antalya, Konya, Yalova, Samsun. Gaziantep illeri Halkla ilişkiler, Temizlik görevlisi, Ambulans Şoförü, Tekniker, Grafiker, Tercüman, Büro işçisi, Teknisyen, Eczacı, ATT, Aşçı alımları yapılacağı ilamı yayımlandı. Adayların ortak şartları: 18 ile 40 yaşları arasında olması, sağlık probleminin bulunmaması, en az ilköğretim mezunu en çok ise lisans mezunu olması, askerlikle ilişiğinin bulunmaması, öğrenimlerine uygun ilanlara başvuru yapması gerekmektedir.

?

MESLEK AÇIK İŞ SAYISI

Beden İşçisi (Genel) 9537

Turizm Ve Otelcilik Elemanı 4421

Temizlik Görevlisi 2449

Satış Danışmanı / Uzmanı 2347

Makineci (Dikiş) 2213

Garson (Servis Elemanı) 2123

Güvenlik Görevlisi 1551

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 1361

Reyon Görevlisi 843

Ön Muhasebeci 785

Konfeksiyon İşçisi 737

Kasiyer 730

Dokuma Konfeksiyon Makineci 712

Büro Memuru (Genel) 641

Diğer Aktörler Ve Sahne Yöneticileri 600

Bulaşıkçı (Stevard) 541

Aşçı 538

Müşteri Temsilcisi 513

Şoför-Yük Taşıma 479

Aşçı Yardımcısı 437

Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 426

Servis Komisi 392

Elektrikçi (Genel) 376

Pazarlamacı 361

Paketleme işçisi 333

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 330

Cankurtaran 328

Kalite Kontrolcü 313

Beden İşçisi (Temizlik) 310

İmal İşçisi 309

Satış Temsilcisi / Plasiyer 309

Muhasebeci 281

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 271

Sekreter 271

Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 270

Forklift Operatörü 269

CNC Torna Tezgahı Operatörü 259

Ütücü 256

Mutfak Görevlisi 254

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 241

Kurye 235

İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel) 232

Market Elemanı 232

Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 228

Ambar/Depo Görevlisi 213

İŞKUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kamu kurumları veya özel sektör firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister internet şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra yine internet şubesini kullanarak; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler, çeşitli kriterler girerek yurtiçi iş ilanlarını arayabilir, kişisel bilgileriyle eşleşebilen ilanlara başvurabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtdışı iş ilanlarını arayabilir, yurtdışındaki işyerlerine işgücü sevk etmek isteyen işverenlerin iletişim bilgilerine ulaşarak kendileriyle doğrudan temasa geçebilirler.

İŞKUR’A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır.

İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.

Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.

Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.

İŞKUR’a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içinde üye olma bağlantıları aşağıdadır.

Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar vb bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz. Profil fotoğrafı eklemeniz de bu aşamada önerilir. Çünkü yapılan araştırmada profil fotoğrafı olanların iş bulma olasılıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. Ardından İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi ya da işçi ile sizi buluşturmak için çalışmalarını devam ettirirler.

İnternet üzerinden İŞKUR’a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır. Burada bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır.