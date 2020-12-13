13 Aralık 2020 Pazar 22:39 | Son Güncelleme:
İşçi, önce işverenden 'asgari teklif' bekliyor
Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret konusunda şu ana kadar rakam telaffuz etmeyen Türk-İş, görüşmelerdeki ilk rakamın işveren ve hükümet tarafından masaya sunulmasını istiyor.
Türk-İş Genel Başkan Ergün Atalay “Önce işveren ve hükümet getirsin rakamı. Makul, mantıklı, çalışanların kabul ve tebessüm edeceği bir rakam olursa buna ‘evet’ deriz. Biz de isteriz işveren ve hükümetle birlikte imzalayalım ama toplumun kabul edeceği bir rakam olmalı” dedi. Bugüne kadar asgari ücret görüşmelerinde bilimsel nitelikteki araştırmalar çerçevesinde makul ve mantıklı taleplerle masada olduklarını dile getiren Atalay “İşverenler, hükümet ve TÜİK mantıklı ve makul bir rakamı komisyon üyelerinin önüne getirmeli. Komisyonun bize ileteceği bu rakamı, Hak-İş ve DİSK ile paylaşırız” dedi.