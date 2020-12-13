İşçi, önce işverenden 'asgari teklif' bekliyor

Türk-İş Genel Başkan Ergün Atalay “Önce işveren ve hükümet getirsin rakamı. Makul, mantıklı, çalışanların kabul ve tebessüm edeceği bir rakam olursa buna ‘evet’ deriz. Biz de isteriz işveren ve hükümetle birlikte imzalayalım ama toplumun kabul edeceği bir rakam olmalı” dedi. Bugüne kadar asgari ücret görüşmelerinde bilimsel nitelikteki araştırmalar çerçevesinde makul ve mantıklı taleplerle masada olduklarını dile getiren Atalay “İşverenler, hükümet ve TÜİK mantıklı ve makul bir rakamı komisyon üyelerinin önüne getirmeli. Komisyonun bize ileteceği bu rakamı, Hak-İş ve DİSK ile paylaşırız” dedi.