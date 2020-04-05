‘İşçi çıkarma, istihdamı koru' çağrısı

Türkiye’nin koronavirüse karşı topyekun mücedele verdiğine dikkati çekilen açıklamada, “Sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere işinin başında olan tüm çalışanlarımıza, girişimcilerimize ve işverenlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu süreçte bizim yapmamız gereken, dayanışma içinde olmaktır” değerlendirmesi yapıldı.

KİMLER İMZA ATTI?

Koronavirüse karşı tedbirlerin alınıp çalışanların, fimaların, üretim ve hizmet kapasitesiyle istihdamın korunmasının önemi vurgulandı. Açıklamada, şöyle denildi: “Hep birlikte diyoruz ki ‘Çalışanını işten çıkarma, istihdamını koru, ihtiyacın olan kaynak kısa çalışma ödeneğinde.’ Faaliyetlerini durduran veya azaltan firmalarımız, 3 ay süreyle çalışanlarının maaşlarını buradan karşılayabilir. Tüm firmalarımızı, bu imkanı kullanmaya çağırıyoruz. El ele verelim, bu zor günleri hep birlikte geride bırakalım.” Ortak bildiriye TOBB, ASKON, DEİK, Hak-İş, KAGİDER, MÜSİAD, OSBÜK, TÜMSİAD, TÜİASD, TESK, TÜGİAD, TİM, TİKAD, Kamu-Sen, TMB, TÜRSAB gibi kurum ve kuruluşlar imza attı.



KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE BAŞVURUN

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, STK başkanlarıyla video konferansla görüştü. Görüşmeye TOBB, TİSK, TESK, MÜSİAD, YASED, DEİK, ASKON ve TİM başkanları katıldı. Bakan Selçuk, işverenlere istihdamı koruma ve kısa çalışma ödeneğine başvuru çağrısı yaptı.

