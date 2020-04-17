İşçi artık güvende

3 AY İŞÇİ ÇIKARMAK YASAK: Kabul edilen taslağa göre, işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yasağı 6 aya kadar uzatabilecek.

ÜCRETSİZ İZNE MAAŞ: Ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere günlük 39,24 lira destek sağlanacak.Ücretsiz izne çıkarılan işçilere, günlük 39.24 TL, aylık 1177 lira ödenecek. Ayrıca 15 Mart’tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktar ödenecek.

KISA ÇALIŞMAYA KOLAYLIK: İşverenlerin yaptıkları kısa çalışma başvuruları için, uygunluk testinin tamamlanması beklenmeden, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilecek.

BORÇLARA ERTELEME: Hazine ve belediye taşınmazları ile Milli Parklar ve Orman Genel Müdürlüğü taşınmazlarına ve izinlerine ait borçlar, KYK kredi borçları, belediyelerin gelir vergisi tevkifatı ödemeleri ve sosyal sigorta prim ödemeleri 3 ay süreyle ertelenecek. Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmı alınmayacak. Seyahat acentelerinden yıllık aidat alınmayacak.

SOSYAL YARDIMLARDA ESNEKLİK: Yaşlılar ile engellilere yapılan yardımlar 3 ay süreyle gelir ölçütleri ile ağır engellilik şartı aranmadan yapılacak.

SU FATURASINA 3 AY ERTELEME: Konutlara ve faaliyetleri durdurulan iş yerlerine ilişkin su faturası borçları belediyelerce 3 ay ertelenebilecek.Toplu iş sözleşmeleri, grev ve lokavta ilişkin süreler, düzenlemelerin yürürlüğe girdiği tarihte 3 ay ertelenecek. Devlete ait tıp fakültelerine bütçeden kaynak aktarılacak.

STOKÇUYA 500 BİN LİRA CEZA



Fahiş zam yapanlara 10 bin liradan 100 bin liraya kadar; piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetlerde bulunanlara ise 50 bin liradan 500 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Ayrıca fahiş fiyata önlem almak için Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulacak.

İKİNCİ 1000 LİRA ÖDEME HAFTAYA



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk 232 bin firmanın kısa çalışma ödeneğine başvurduğunu belirtti. Selçuk, 2.1 milyon aileye ödenen 1000 TL sosyal yardımdan 2.3 milyon ailenin daha faydalanacağını söyledi, “Ödemeleri haftaya yapacağız. Toplam 4,5 milyon aile ulaşmış olacağız” dedi.