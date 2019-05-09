İş kurmak isteyen dar gelirliye faizsiz destek! İşte faizsiz krediyi alabilmek için 5 şart

Girişimci kadınlar, faizsiz krediyle desteklenerek, kendi işinin sahibi olabiliyor. Aile Bakanlığı, iş kurmak isteyen dar gelirli kadınlara 15 bin lira faizsiz kredi sağlıyor. Krediden yararlanabilmek için, hazırlanan projeyle birlikte bulunulan ilçedeki kaymakamlıklarda yer alan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurmak yeterli. Kredi için 2 yıl geri ödeme istenmiyor. Bu sürenin sonunda, kazanılan paralarla 6 yılda eşit taksitlerle geri ödeme yapılabiliyor. Verilen desteklerde başarılı görülen projelerin son bir yıllık geri ödemesi de hibe edilecek. Başarı kriterleri arasında, açılan işyerinde en az 2 kadının da istihdam edilmiş olması ve ödemelerin düzenli yapılması gerekiyor.

FAİZSİZ KREDİ ŞARTLARI NELERDİR?

- Sigortasız ve gelirsiz olmak

- İşin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olmak

- Aktif esnaf olmamak.

-Bankadan kredi alamıyor olmak.

- Desteğe ilk kez başvuruyor olmak