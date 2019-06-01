İş Kulüpleri başarılı oldu ve Türkiye geneline yayılıyor

Miray ÇİMEN

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, bir grup gazeteciyle bir araya gelerek kadınlar, gençler, engelliler, uzun süreli işsizler, eski hükümlüler, tedavi görmüş madde bağımlıları, Roman vatandaşlar gibi özel politika gerektiren gruplara yönelik yöntem ve motivasyon desteği vermeyi hedefleyen yoğunlaştırılmış iş ve meslek danışmanlığı programı olan İş Kulüpleri hakkında açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE GENELİNE YAYILACAK

Şu an itibarıyla 34 ilde bulunan 40 İş Kulübüyle iş arayanlara destek verdiklerini belirten Selçuk “2019 yılında açmayı planladığımız 30 İş Kulübü'nün 3 tanesini faaliyete geçirdik, yıl sonuna kadar ise 27 İş Kulübü daha açmayı planlıyoruz. Böylece bu yıl sonu itibariyle İş Kulüplerimizin sayısını 67’ye çıkaracağız" dedi.

Kurstan hemen sonra iş

- Sena Hanım İş Kulübü eğitimini tamamladıktan sonra bir otomotiv firmasında başarılı bir mülakat geçirerek firmanın İnsan Kaynakları departmanında çalışmaya başladı.

- Şeyda Hanım 31 yaşında, bir çocuk annesi ve kaynakçılığa başladı. İŞKUR tarafından kaynakçılık kursu önerildi. Kadın olması nedeniyle tereddütlerle başladığı mesleğini şu anda çok sevdiğini belirtti.