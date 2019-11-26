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  3. İş dünyasından kadına şiddete 'turuncu' tepki 

İş dünyasından kadına şiddete 'turuncu' tepki 

İş dünyasından kadına şiddete 'turuncu' tepki 

Türkiye İş Bankası, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin (UN Women) dünya çapında her yıl gerçekleştirdiği ‘Kadına Yönelik Şiddeti Sonlandırmak için Birleşin’ kampanyasına destek veriyor.

İş Bankası, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 16 günlük aktivizm kampanyasına bu yıl da genel müdürlük binasını 10 Aralık’a kadar turuncu renkle ışıklandırarak destek veriyor. 

10 ARALIK’A KADAR SÜRECEK

Söz konusu kampanyaya Zorlu Grubu da destek veriyor. Bu kapsamda yapılan açıklamaya göre; Zorlu Grubu’nun genel müdürlük binası Levent 199 ve Zorlu Center, 25 Kasım ila 10 Aralık tarihleri arasında ‘turuncu’ renkle aydınlatılacak.

İSTANBUL 'TURUNCU'YA BÜRÜNDÜ

 


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