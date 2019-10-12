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  3. 'İş dünyası toparlanma sürecinin başrolü olacak'

'İş dünyası toparlanma sürecinin başrolü olacak'

'İş dünyası toparlanma sürecinin başrolü olacak'

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Ekonomimizde olumlu yönde gelişmeler var. Birçok sektörde de alınan tedbirlerin ve baz etkisinin olumlu etkilerini görmeye devam edeceğiz. İş dünyamızın önümüzdeki toparlanma sürecine coşkuyla katılımı, Türkiye’nin ileriye doğru yeni hamlesinde çok kritik bir rol oynayacaktır. O kritik rol, aslında ‘başrol’dür” dedi.

Avdagiç, İTO ekim ayı meclis toplantısındaki konuşmasında, “Enflasyondaki ılımlı seyir, faiz indirimi konusunda Merkez Bankası’na imkan tanıyor. İş dünyası olarak, ekonomideki olumlu etkileri görülen faiz oranlarındaki düşüşün devam ettirilmesini arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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