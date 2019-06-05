Irak'a 20 milyar dolarlık çıkarma

Miray ÇİMEN

Hedef pazarların yanı sıra yakın coğrafya ile de ticari ilişkileri geliştirmek için çalışmaları hızlandıran Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, beraberinde yüze yakın iş insanından oluşan heyetle 20 Haziran’da Bağdat’a gidecek. Irak’ın Türkiye’nin 2018 yılında dünyaya ihracatında 4. sırada yer aldığını belirten Pekcan, “2018 yılında iki ülke ticaret hacmi 13 milyar dolar seviyesinde oldu. Irak’a ihracatımız 8,3 milyar dolar, ithalatımız ise 4,7 milyar dolar. Geçen yıl, kanatlı eti, süt ürünleri, yumurta, bitkisel yağlar, hububat, plastik mamulleri, değirmencilik ürünleri, mobilya sektörlerimizin dünyaya ihracatlarında Irak birinci sırada. 2019 yılının ilk 3 ayında ise Irak’a ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3’lük artışla 2 milyar dolar seviyesine çıktı. İki ülkenin hedefi ikili ticaret hacminde 20 milyar dolara ulaşılması” dedi.

Müteahhitlerimiz 987 proje üstlendi

Müteahhitlik sektörünün en etkin olduğu ülkelerden biri olan Irak’ta, bugüne kadar 25,9 milyar dolar değerinde 987 proje üstlenildiğini belirten Pekcan, bunun Irak’ı, Türk firmaları tarafından dünyada en fazla proje üstlenilen 4. ülke konumuna getirdiğini söyledi.