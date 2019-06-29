iPhone'nin ünlü tasarımcısı artık Apple'da değil

BBC’nin haberine göre, şirketin kurucusu Steve Jobs ile uzun yıllar birlikte çalışan Jony Ive, kendi şirketini kurmak amacıyla Apple'daki 27 yıllık kariyerine yıl sonunda son verecek.

STEVE JOBS’UN 'RUH EŞİ'

Apple'nin kurucusu Steve Jobs’un 'Apple’daki ruh eşim' olarak tanımladığı Jony Ive’nin yeni kuracağı tasarım şirketi 'LoveFrom'un ilk müşterisinin de yine Apple olacağı belirtildi.