İnternetteki tehditlere karşı 15 bin öğrenciye özel eğitim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, çocukların dijital ortamın tehditlerinden korunması ve güvenli internet hizmeti sağlanması konusunda atılan adımlar hakkında bilgi verdi. Bilinçli internet kullanımına ilişkin farkındalığın artırılması için ülke genelinde saha çalışması yapıldığını ifade eden Bakan Turhan, bu kapsamda 8 bin 140’ı ortaokul, 7 bin 281’i ise lise öğrencisi olmak üzere 15 bin 421 öğrenciye ulaşıldığını söyledi.

EBEVEYNLERE DE EĞİTİM

Eğitim çalışmalarının öğrencilerle sınırlı olmadığını de belirten Turhan, 9 bin 581 ebeveynle de görüşüldüğünü vurguladı. Bakan Turhan’ın açıklaması, konuya ilişkin soru önergesine verdiği cevapta yer aldı. Mavi Balina adlı oyun başta olmak üzere internette çocuk ve gençlere yönelik tehditlerle ilgili önergeyi cevaplayan Turhan, özetle şu bilgileri paylaştı:

ULUSLARARASI KATILIM

"Bakanlığımızca, ülkemizde, daha güvenli bir internet ortamının sağlanması için yürütülen uluslararası çalışmalara etkin katılım sağlıyor ve katkı veriyoruz. Öte yandan, sosyal medya platformları ve içerik sağlayıcılar başta olmak üzere internette faaliyet gösteren uluslararası şirketlerle de temas halindeyiz ve ortaya çıkabilecek olumsuz durumları önlemek için görüşmeleri sürdürüyoruz."

26 ilde çalışma

Bakan Turhan, "Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı'yla (MEB) işbirliği yapılarak, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) koordinasyonunda 26 ilde saha çalışması gerçekleştiriyoruz. 26 ildeki 8 bin 140 ortaokul öğrencisi, 7 bin 281 lise öğrencisi ve 9 bin 581 ebeveyn ile görüşme yapıldı" dedi.