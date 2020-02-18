İngiliz'e çifte davet var! Kazan-kazan anlaşması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı’na yaptığı konuşmada İngilizler’e Brexit sonrası Serbest Ticaret Anlaşması’nın imzalanması çağrısında bulunurken Birleşik Krallık’ın küresel devlerini de Türkiye’ye yatırıma davet etti.

6 TOPLANTI YAPTI

Süreci Ticaret Bakanlığı’nın takip ettiğini belirten Varank “Ticari ilişkilerimizin gelecek dönem seyrini belirlemek üzere Ticaret Çalışma Grubu kuruldu ve bugüne kadar 6 toplantı yaptı. Bu sürecin, her iki tarafın da lehine sonuçlanacak bir serbest ticaret anlaşmasıyla tamamlanmasını temenni ediyoruz. Teknoloji ve inovasyon alanlarındaki işbirliğimizi somut projelerle geliştirmeyi öneriyoruz” diye konuştu. Varank, “Türkiye ekonomisi 18 senede önemli mesafeler kat etti. Süreç boyunca maruz kaldığımız ekonomik ve siyasi baskılara, terör saldırılarına rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde örnek bir kalkınma hamlesine imza attık. Türkiye’yi bir üst lige çıkarmak, dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasına sokmak istiyoruz” dedi.

YATIRIMCI KAZANIR

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte Teknopark İstanbul’un ikinci etabını açtıklarını aktaran Varank, sadece burada, 312 şirketin 5 binin üzerinde çalışanıyla pek çok alanda öncü projeler ortaya çıkardığını söyledi. Varank, “Bu dönemde Türkiye’de yatırım yapan kazanır. Bu sene pek çok kritik alanda dev yatırımların başlamasını bekliyoruz” diye konuştu.

HEDEF EN AZ 23 AKILLI ÜRÜN

Türkiye’nin yüksek teknoloji, dijital dönüşüm, girişimcilik, beşeri sermaye ve altyapı alanlarında adımlar atarak 2023 hedeflerine kararlılıkla ulaşacağını belirten Varank, şöyle konuştu: “Yazılım alanında yetenek havuzumuzu genişletecek, en az 500 bin yazılımcı sayısına ulaşacağız. Yıkıcı teknoloji alanlarında, küresel ölçekte marka olacak en az 23 akıllı ürün çıkarmayı hedefliyoruz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı’na katıldı. Varank, daha sonra standları gezdi.

TÜRKİYE’NİN OTOMOBİLİ İÇİN DOĞRU ZAMAN

Türkiye’nin, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) projesiyle sektördeki üstünlüklerini heyecan verici yeni bir alana taşıdığını anlatan Varank, “Bu sadece bir otomobil üretme projesi değil. Otomotiv sektörü köklü bir değişim sürecinden geçiyor. Biz bu yarışa tam zamanında girdik, ipi göğüsleyen olmak için de var gücümüzle çalışacağız” dedi.

200 BİN LİRA HİBE İMKANI

Varank, TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programı 2020’nin yeni çağrısı için başvuruların 28 Şubat’ta sona ereceğini belirterek, “Programa kabul edilenlere, 200 bin liraya kadar hibe vereceğiz. Gençler, böylelikle teknoloji ve yenilik odaklı fikirlerini, somut işlere dönüştürebiliyor” dedi.