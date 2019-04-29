İngiliz turistler en çok İspanya ve Türkiye'yi seçti

Dünyanın en büyük hava yolu ve seyahat şirketlerinden İngiltere merkezli Thomas Cook, bu yıl İngiliz turistlerin yüzde 48'inin Avrupa dışındaki ülkelere yöneldiğini açıkladı. Geçen yıl bu oran yüzde 38'in altındaydı.

Bunun en önemli sebebi, İngiliz Sterlini'nin euro karşısında değer kaybetmiş olması.

Türkiye için geçen yıllardaki düşüşe oranla ciddi bir talep artışı olduğunu belirten şirket, rezervasyonlarının dörtte birinin Türkiye istikametli olduğunu, turistlerin çoğunlukla deniz kenarındaki şehirlere yöneldiğini duyurdu.

Avrupa dışına en fazla rezervasyon alan ülkelerden biri de Tunus. Tunus'a giden turist sayısı, geçen yıla göre ikiye katlandı.

Thomas Cook tur operator şefi Will Waggott, İngiliz turistlerin bu yaz çoğunlukla Avrupa dışında ve "her şey dahil" paketleri tercih ettiğini söyledi:

"Türkiye, İngiliz turistlerin en çok tercih ettiği ülke sıralamasında Yunanistan'I geçerek ikinci sıraya yükseldi. Tunus da kendisini dönüştürürken hızla yukarı doğru çıkıyor."

2019 yazı için İngiliz turistlerin en çok tercih ettiği ülkelerin başında İspanya, ardından Türkiye, 3. sırada Yunanistan, sonrasında ABD ve Kıbrıs geliyor.

(BBC)