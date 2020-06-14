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  3. Ingenico'nun yeni ürünü yarın satışta
14 Haziran 2020 Pazar 03:41 | Son Güncelleme:

Ingenico'nun yeni ürünü yarın satışta

Ingenico'nun yeni ürünü yarın satışta

Cihazlarına sağladığı donanımlarla müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı, verimliliklerini artırmayı amaçlayan Ingenico, yeni ürünü Move 5000F YazarkasaPOS cihazında pek çok özelliği bir araya topladı.

 Şirketten yapılan açıklamaya göre, Move 5000F, 4G bağlantısı ve 4G olmayan lokasyonlarda otomatik 2G’nin devreye girmesiyle hızlı ve kesintisiz iletişimi mümkün kılarken, katma değerli servisler ve raporlama seçenekleriyle işyerlerine kazanç sağlıyor.

270 BİN CİHAZ SAHADA

Ingenico Türkiye Genel Müdürü Alpay Sidal, “Sahadaki Ingenico yazarkasa sayımız haziran itibarıyla 270 bini geçti. Yehi cihazımız 15 Haziran’dan (yarın) itibaren tanıtıma özel fiyatıyla 1998TL’den satışta olacak“ diye konuştu.

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