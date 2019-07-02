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  3. IMF Direktörü'nden flaş karar! Görevini askıya aldı

IMF Direktörü'nden flaş karar! Görevini askıya aldı

IMF Direktörü'nden flaş karar! Görevini askıya aldı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Direktörü Christine Lagarde, Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanlığına aday gösterilmesinin ardından görevini askıya aldığını belirtti.

Lagarde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “ECB Başkanlığına aday gösterilmekten onur duyuyorum. Bu gelişme ışığında ve IMF Yönetim Kurulu Etik Komitesi'ne danışarak, adaylık döneminde IMF direktörü olarak sorumluluklarımı geçici olarak askıya almaya karar verdim” duyurusunu yaptı.

Lagarde’ın açıklaması Ekim ayında ECB Başkanı Mario Draghi’nin yerine geçmek için Avrupa Konseyi tarafından aday gösterilmesi ertesinde geldi. 

(DHA)

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