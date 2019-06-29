İmar Barışı'yla Beyoğlu ve Zeytinburnu'nda fiyatlar arttı 

İmar Barışı’nda başvurular alındı, ödemeler için de süre yarın doluyor. İmar Barışı’na toplam 10 milyon 250 bin vatandaş başvururken, Coldwell Banker, ‘İmar Barışı Döneminde İstanbul’da Konut Fiyatı En Çok Artan İlçeler’ raporunu açıkladı.

ESKİ İLÇELERDE ARTIŞ

Rapora göre, bir yılı aşkın sürede İstanbul’da konut fiyatları ortalama yüzde 7.45 gerilerken, en fazla yükseliş yüzde 12.77 ile Beyoğlu’nda görüldü. Beyoğlu’nu yüzde 7.75 ile Zeytinburnu, yüzde 7.43 ile Adalar, yüzde 5.98 ile Sarıyer izledi. Ortalama konut fiyatlarının en çok düştüğü ilçe ise, yüzde 26.89 ile Beykoz, yüzde 16.69 ile Ataşehir, yüzde 13.93 ile Pendik oldu.

Bankalar bugün ve yarın açık

Düzenleme kapsamında, başvuru süresi bir yıl bir hafta sürdü. İmar Barışı'ndan faydalanmak için başvuruda bulunan vatandaşların yapı kayıt belgesi bedellerini yatırmaları için verilen süre yarın doluyor. Bu nedenle Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bugün ve yarın 10.00-16.30 saatleri arasında İmar Barışı ödemelerini almaya devam edecek.