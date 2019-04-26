İmar barışı son gün ne zaman? İmar barışı başvurusu nasıl yapılır?

İmar barışının son günü ve nasıl başvuru yapılabileceği merak konusu oldu. İmar barışı ile izinsiz yapılara sahip kişiler, yapıları için Yapı Kayıt Belgesi alabilmektedir. 31 Aralık 2018’de son bulan imar barışı, talepler üzerine uzatıldı. İmar barışı için yapıdaki tek kişinin başvurması yeterli olsa da tüm binanın belirlenen ücreti ödemesi gerekmektedir. Belirlenen ücret anlaşmalı banklara online ya da şubelerden ödenebilmektedir. İmar barışında son günün ne zaman olduğu ve daha fazlası haberimizde…

İMAR BARIŞI SON GÜN NE ZAMAN?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan “İmar Barışı” düzenlemesinde başvuru süresinin 15 Haziran 2019’a kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar ile 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresi 15 Haziran 2019’e kadar uzatıldı.

İMAR BARIŞI BAŞVURUSU

Ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla 31 Aralık 2017'den önce yapılan konut ya da iş yerleri için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'ne başvurulacak. Kayıt belgesi evlerde tapu gibi bir hüviyet oluşturacak. Başvuruda binaya ait kaç daire olduğu, metrekaresi, yüzölçümü gibi ayrıntılar paylaşılacak.

İmar Barışı başvuruları e-devlet üzerinden yapılabiliyor. İmar affı için Bakanlığın yetkilendirdiği kurum ve kuruluşlara da müracaat edilebiliyor. Yenileme ya da yıkım istenirse belediye mevcut imarı uygulayacak.

İMAR BARIŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

PTT şubelerinden alınan e-Devlet şifresi ile "www.turkiye.gov.tr" adresine veya "e-Devlet" mobil uygulamasına giren vatandaşlar, burada yer alan kurumlar bölümünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait sayfaya erişebiliyor. Sayfaya giriş yapan yapı sahipleri, "İmar Barışı Başvuruları" bölümüne girdikten sonra istenilen bilgileri doldurarak başvurularını tamamlıyor.

İMAR BARIŞI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

– E-devlet şifresi

– Geçerli bir cep telefonu numarası

– Geçerli bir e-posta adresi

– Beyan edilecek yapının adresi

– Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri

– Toplam inşaat alanı; konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (m2)

– Yapıdaki konut ve işyeri sayısı

– Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m2) (İlgili belediyesinden alınabilecektir.)

– Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m2)

– Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)

– İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi

– Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf. (Fotoğrafların dosya formatı .jpg, .jpeg veya .png olmalıdır.)

HANGİ YAPILARI KAPSIYOR?

Vatandaşların devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedeflenen İmar Barışı düzenlemesi, 31 Aralık 2017'den önceki ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapıları kapsıyor.

Konuyla ilgili bugüne kadar yapılan açıklamalar doğrultusunda sizlere tüm detayları aktardık. Gelişmeler oldukça sizlere bu sayfadan duyurmaya devam edeceğiz.