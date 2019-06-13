İmar Barışı başvuruları uzatılacak mı? İmar Barışı son başvuru tarihi ne zaman?

"İmar Barışı ne zaman son? İmar Barışı başvuruları uzatılacak mı?" diye araştırmalar başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışına ilişkin son bilgileri paylaştı. Kurum bu süreçte İmar Barışından yaklaşık 10 milyon 79 bin vatandaşın faydalandığına işaret etti ve en çok başvuru gelen illeri ise şöyle sıraladı:"En fazla başvuru gelen iller arasında İstanbul'umuz 1 milyon 747 bin başvuruyla, İzmir'imiz 811 bin 452 başvuruyla Ankara‘mız da 469 bin başvuruyla üçüncü sırada yer alıyor."

İMAR BARIŞI NE ZAMAN SON? İMAR BARIŞI BAŞVURULARI UZATILACAK MI?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan imar barışı ile ilgili açıklama geldi. Murat Kurum "Son başvuru tarihi 15 Haziran 2019'da tamamlanıyor. Uzatma şu an için söz konusu değil. Vatandaşlarımız son iki günü iyi değerlendirmeli. 30 Haziran'a kadar başvuru bedellerinin ödenmesi gerekiyor." dedi.

İMAR BARIŞI NEDİR?

Bakanlar Kurulu’nda çıkan karara göre imarsız yapılar artık kayıt altına alınacak. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, mülkiyet sorunu nedeniyle arsa gözüken yapıların, resmi olarak doğalgaz ve su bağlatamama gibi sıkıntıların önüne geçilecek. Ülkemizde 2017 yılından önce yapılmış ve bu durumda olan tüm binalar şehir, kat büyüklüğü, metrekare gibi herhangi bir şarta bakılmadan kapsam içerisinde olacak. İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşlarımızın imar sorunlarının çözülmesidir.

İMAR BARIŞI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İmar Barışı düzenlemesine kısa sürede büyük ilgi gösteren yapı sahipleri, başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyor.

PTT şubelerinden alınan e-Devlet şifresi ile "www.turkiye.gov.tr "adresine veya "e-Devlet" mobil uygulamasına giren vatandaşlar, burada yer alan kurumlar bölümünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait sayfaya erişebiliyor.

Söz konusu sayfaya giriş yapan yapı sahipleri, "İmar Barışı Başvuruları" bölümüne girdikten sonra istenilen bilgileri doldurarak başvurularını tamamlıyor.

Başvuruda bulunmak isteyen yapı sahipleri İmar Barışı'nın detaylarına ilişkin merak ettiği tüm bilgilere ise "imarbarisi.csb.gov.tr" ulaşabilecek.

İMAR BARIŞININ SAĞLAYACAĞI FAYDALAR NELERDİR?

1-) İmar Barışı’ndan faydalanan ve yapı kayıt belgesi alan yapılara elektrik, su ve doğal gaz bağlanabilecektir.

2- Yapı Kayıt Belgesi alan binalar için yıkılma endişesi son bulacaktır. Ancak depremsellik açısından yapılarda alınması gereken her türlü tedbiri malikleri alacaklardır.

3-) İmar Kanununa göre alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen para cezaları iptal edilecektir.

4-) Yapı kayıt sahipleri kendi mülklerini ekonomik bir değer olarak gösterebileceklerdir.