İmalat ve yatırıma yeni müjde! 'Tekstilciye 60 ay vadeli ucuz kredi'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tekstil ve hazır giyim sektörüne önemli müjdeler verdi. ‘Denizli İş Dünyası Buluşması’na katılan Albayrak, “Ülkemiz ekonomisi için istihdam, katma değer ve ihracata bağlı olarak tekstil ve hazır giyim sektörünün desteklenmesi amacıyla yeni bir finansman programı hazırladık” dedi.

100 MİLYON TL’YE KADAR



Bakan Albayrak, “Sektör değer zinciri içerisinde yer alan, ham madde üretiminden perakende ticarete kadar tüm tekstil ve hazır giyim faaliyetlerini kapsayan genel bir paket hazırladık” dedi. Albayrak, şu bilgileri paylaştı: “İşletme ve yatırım kredisi olarak ikiye ayırdık. İşletme başlığında da hem imalat hem de ticarette 100 milyon liraya kadar imalat tarafında 12 ay anapara ödemesiz, 60 aya kadar vadeli sabit yüzde 9 veya TLREF artı yüzde 1.5’luk değişken faizli iki seçenekli bir paket açıklıyoruz. Ticaret tarafında ise 9 aya kadar ana para ödemesiz 36 aya kadar sabit yüzde 10 ya da TLREF artı yüzde 2’lik faiz seçenekleriyle birinci paketimizi devreye alacağız.”

YERLİ MAKİNE ALIMINDA



Albayrak, tekstil sektörüne bir de yatırım finansmanı imkanı sağlayacakları müjdesi vererek, “Tekstilde yeni yatırımları, yerli makine ve ürün alımı koşuluyla ivme finansman paketi kapsamındaki stratejik sektörler içine alarak, bu çerçevede sektörde aynı ivmede olduğu gibi 0-7 yıl vadeli sabit yüzde 8.5 veya TLREF artı 1.5, 7-12 yıl vadeli TLREF artı 2 ile maliyetli finansman paketini hizmete sunuyoruz” dedi.

NEDEN İTHAL MALLARA ÇOK TAKSİT YAPALIM?



Bakan Albayrak, ihracatçıları desteklemeye devam edeceklerini de bildirdi. İthalatı artıracak gelişmeleri gün gün yakından takip ettiklerini belirten Bakan Albayrak, şöyle devam etti: “Taksit imkanlarını yerli ve yabancı firmalarımız arasında ayrıştıracağız. Ben niye ithal mala kendi finansman ve likidite kaynağımla uzun vadeli finansman ortamı sağlayayım? Yerli üreticilerin ürettiği mallara bu imkanı sağlamayacağım da niye ithale sağlayayım?”

VİRÜS ÖNLEMLERİNİ ALDIK



Bakan Albayrak, küresel ekonomi ve finans piyasalarının koronavirüs nedeniyle her gün biraz daha büyüyen bir belirsizliğe doğru ilerlediğini ancak Türkiye’de hastalığın başladığı ilk günden itibaren en üst ciddiyette konuya yaklaşıldığını ve önlemlerin alındığını söyledi.

YÜZDE 8.5’LİK ENFLASYON HEDEFİ TUTACAK



Son açıklanan ekonomik verilerin Türkiye’de güvenin arttığını, yatırımların devreye alındığını ve üretimde güçlü toparlanmanın başladığını gösterdiğini anlatan Bakan Albayrak, “Enflasyondaki kararlı duruş, hedeflediğimiz yüzde 8.5’lik bu yıl hedefini de Allah’ın izniyle çok rahat bir şekilde yakalayacağımızı ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

ŞÜPHENİZ OLMASIN



Bakan Albayrak, şöyle devam etti: “Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ocak çok iyi geldi, şubat rakamları gayet iyi. Bütçe, gelir, kapasite rakamları tüm bu çerçevede, rakamlara baktığımızda son çeyrek yüzde 6 büyümeden daha iyi bir ilk çeyrek büyümesi görürseniz şaşırmayın.”