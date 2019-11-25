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İmalat kapasite kullanım oranı açıklandı

İmalat kapasite kullanım oranı açıklandı

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, kasımda bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 77,2`ye yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1786 iş yeri tarafından kasım ayı İktisadi  Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, kasımda bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 77,2'ye  çıktı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 76,7'ye ulaştı.

AA


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