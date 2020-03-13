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İlker Aycı'dan THY yolcularına mektup

İlker Aycı'dan THY yolcularına mektup

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, küresel salgın ilan edilen ve havacılık sektörünü olumsuz etkileyen ‘koronavirüs' nedeniyle yolculara elektronik posta gönderdi.

Gelişmelerin yakından takip edildiğini, muhtemel senaryoların en üst seviyede değerlendirilerek gerekli tüm ek önlemlerin alındığını yolculara bildiren Aycı “Filomuzdaki uçaklar uçuşları sonrasında, titiz bir temizlikten geçmektedir. Bu temizlikte kabin ve lavabolardaki tuvaletler, masalar, dirseklikler, emniyet kemeri gibi sıkça dokunulan yüzeyler silinmekte; tüm battaniyeler, bezler, koltuk baslığı kılıfları, çarşaflar ve kulaklıklar her uçuşta yenileriyle değiştirilmektedir” diye konuştu.


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