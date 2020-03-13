İlker Aycı'dan THY yolcularına mektup

Gelişmelerin yakından takip edildiğini, muhtemel senaryoların en üst seviyede değerlendirilerek gerekli tüm ek önlemlerin alındığını yolculara bildiren Aycı “Filomuzdaki uçaklar uçuşları sonrasında, titiz bir temizlikten geçmektedir. Bu temizlikte kabin ve lavabolardaki tuvaletler, masalar, dirseklikler, emniyet kemeri gibi sıkça dokunulan yüzeyler silinmekte; tüm battaniyeler, bezler, koltuk baslığı kılıfları, çarşaflar ve kulaklıklar her uçuşta yenileriyle değiştirilmektedir” diye konuştu.