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İlker Aycı: Hizmet ihracatında rekor kırdık

İlker Aycı: Hizmet ihracatında rekor kırdık

İlker Aycı, hizmet ihracatı gerçekleştiren sektörlerin geçen yıl toplam 53.7 milyar dolar gelir elde ederek Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdığını söyledi.

Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 2019’da hizmet ihracatının 53.7 milyar dolar gelir getirebilmesinin, tüm üye sektörlerde başlatılan hedefli ve kararlı bir çalışmanın ve bakanlığın destekleyici yaklaşımının bir sonucu olduğunu ifade etti. Aycı, hizmet ihracatı gerçekleştiren sektörlerin geçen yıl 53.7 milyar dolar gelir elde ederek Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdığını söyledi.

TANITIMA DESTEK 

İlker Aycı, şöyle konuştu: “Hizmet ihracatçılarının 2019’da elde ettiği rekor gelir bizim için yeterli olmayacaktır. Sahip olduğumuz potansiyelin farkındayız ve hem ülkemizin tanınırlığını artırmak hem de ekonomik anlamda çok daha fazla katkı sağlayarak yeni rekorlara imza atmak için stratejik planlama çalışmalarımıza hız 
kesmeden devam ediyoruz.”

KANADA’YA 12 SEFER

THY, Kanada’da Montreal ve Toronto’dan sonra şimdi de Vancouver seferlerini başlatacak. İlker Aycı, “Kanada’ya haftada 9 sefer sayısı haziranda 12’ye çıkacak” dedi.


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