İlk çeyrekte %1.3 büyüme

Türkiye ekonomisi, ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre, yüzde 1.3 büyüyerek teknik resesyondan çıktı. Ekonomi geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2.6 daraldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğine (ocak-mart) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış GSYH birinci çeyrekte bir önceki döneme göre yüzde 1.3 arttı.

SANAYİDE DARALMA

Faaliyetler incelendiğinde; ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 2.5 arttı, sanayi sektörü yüzde 4.3 ve inşaat sektörü yüzde 10.9 azaldı. Hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 4 azaldı. Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvcı Tokalı, “Ekonominin, ikinci çeyrekte sıfır büyüme ortamına yakın, üçüncü çeyrekten itibaren de yıllık büyüme oranlarına geri dönebileceğini tahmin ediyoruz. 2019’un tamamı için büyüme tahminimizi yüzde 0.5 düzeyinde tutuyoruz” dedi.

GÜVEN VE DENGELENME

Tokalı, güven ortamı ve yeniden dengelenmeyle, yatırım ve stoklarda tekrar artış eğilimine dönülebileceğini söyledi. AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi de, “GSYH zincirlenmiş hacim endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.3 artış göstererek teknik resesyondan çıkışa işaret etti” değerlendirmesinde bulundu.3

2. ÇEYREKTE CANLANMA

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Geçen yıla göre yüzde 2.6 daralma yaşansa da, çeyreklik bazda büyümeye geçildi. İkinci çeyreğe etki edecek öncü göstergeler de canlanmanın başladığına işaret ediyor.

TEDBİRLER İŞE YARIYOR

ASO Başkanı Nurettin Özdebir: Ülke ekonomisinin gerçek performansı bu değil. Yapısal tedbirlerin hayata geçmesi, para ve sermaye piyasalarında atılacak adımların beklenen sonucu vermesiyle çarklar yeniden dönecektir.

İVME YUKARI DÖNECEK

ATO Başkanı Gürsel Baran: Vaktinde alınan tedbirlerle daha büyük bir küçülme yaşamadı. Yüzde 2.6’nın ekonomik daralmanın en dip noktası olduğunu düşünüyor ve ivmenin büyümeye döneceğine inanıyoruz. Katma değeri yüksek üretime yönelik finansman desteği başta olmak üzere, istihdam ve ihracat destekleri etkilerini göstermeye başlayacak.