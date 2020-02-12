İkinci el otomobilde 'BİP'li yeni dönem

BiP ve Microsoft işbirliğiyle geliştirilen ‘Borusan 7/24 Fiyat 2. El Araç Fiyatlama’ sayesinde BiP kullanıcıları, sorguladıkları araçların gerçekleşmiş satış verilerine dayalı tahmini perakende değerine hızlı ve kolay erişebiliyor. BiP & Dijital İş Ortaklığı Servisleri Müdürü Fulden Altuner Türken, “Turkcell olarak Türkiye’de dijital dönüşümün öncülüğünü yürütüyoruz” diye konuştu.

MÜŞTERİYİ İYİ TANIYOR

Borusan Araç İhale Genel Müdürü Sinan Barutçuoğlu da, “Önümüzdeki dönemde BiP Keşfet’te yer alan servisimizi açık artırma ihale platformlarımızla da entegre hale getirerek geliştireceğiz. Borusan Araç İhale; müşterileri iyi tanıyor” dedi.