Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0169
  • 6,5761
  • 304.348
  • 119798
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. İkinci el otomobilde 'BİP'li yeni dönem

İkinci el otomobilde 'BİP'li yeni dönem

İkinci el otomobilde 'BİP'li yeni dönem

Borusan Araç İhale, ikinci el fiyatlamasında pazarın referans noktası olma yolunda teknolojik bir adım atarak Türkiye’nin en çok indirilen iletişim uygulaması BİP’te 7/24 Fiyat 2. El Araç Fiyatlama kanalını kullanıcıların hizmetine sundu.

BiP ve Microsoft işbirliğiyle geliştirilen ‘Borusan 7/24 Fiyat 2. El Araç Fiyatlama’ sayesinde BiP kullanıcıları, sorguladıkları araçların gerçekleşmiş satış verilerine dayalı tahmini perakende değerine hızlı ve kolay erişebiliyor. BiP & Dijital İş Ortaklığı Servisleri Müdürü Fulden Altuner Türken, “Turkcell olarak Türkiye’de dijital dönüşümün öncülüğünü yürütüyoruz” diye konuştu.

MÜŞTERİYİ İYİ TANIYOR

Borusan Araç İhale Genel Müdürü Sinan Barutçuoğlu da, “Önümüzdeki dönemde BiP Keşfet’te yer alan servisimizi açık artırma ihale platformlarımızla da entegre hale getirerek geliştireceğiz. Borusan Araç İhale; müşterileri iyi tanıyor” dedi.


Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkının tüm gelişmeleri...
Photoshop'lu kolu alay konusu oldu! Akalın'dan açıklama geldi
Tolga Sarıtaş inzivaya çekildi
Yasak Elma'dan Şeyma Subaşı'na olay gönderme!
Serdar Ortaç'ın yeni aşkı ortaya çıktı!
<p>Türkiye´nin farklı birliklerinden gönderilen ve aralarında komando, mühimmat ve saldırılara dayan

İskenderun´a Trenle Gelen Askeri Araçlar Sınıra Gönderildi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Kur'an-ı Kerim'de adı geçen besinleri yararları

Türkiye'nin siber kalesi açıldı