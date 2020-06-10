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  3. İhtisaslaşan sanayiciye devletten yeni destek
10 Haziran 2020 Çarşamba 03:47 | Son Güncelleme:

İhtisaslaşan sanayiciye devletten yeni destek

İhtisaslaşan sanayiciye devletten yeni destek

Normalleşme sürecinde reel sektöre yeni destekler geliyor. İhtisas serbest bölgelerinde sanayiciye kira ve istihdam desteği verilecek. Gemi inşaası için de 3'er milyon TL kredi sağlanacak.

Normalleşme yolunda açıklanan paketler yeni mikro adımlarla destekleniyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla, ihtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren işletmecilere önemli destekler gelirken, gemi inşa sanayicileri için de KOSGEB devreye girecek.Video konferansla Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı’na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB kredilerinde değişiklik yaptıklarını belirterek, “Projenin ilk yılında 10 kosteri desteklemeyi planlıyoruz” diye konuştu.

FİLO KURANA KREDİ VERİLECEK

Varank, “5 yıl, her bir gemi için yıllık azami 3 milyon lira kredi finansman desteği vereceğiz” dedi. Varank’ın duyurduğu yeni uygulamanın yanında devreye giren bir diğer destek de ihtisas serbest bölgelerine dönük oldu. Kararla, bu bölgelerdeki 10 milyon dolara kadar olan yatırıma faiz, kira ve personel desteği sağlanacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan “Ayrıca gelir, kurumlar ve gümrük vergisi gibi birçok vergi istisnası sunacağız” dedi.

İSTANBUL’A BİLİŞİM ÜSSÜ

Bakan Pekcan, “İhtisas serbest bölgelerimizin hedeflediği ilk sektörü bilişim sektörü olarak belirledik ve bu amaçla İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi’ni kurduk. Sektörün dinamizmini ivmelendirmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, “Bu belgeyi alan firmalar TSE logosunu ürün ve yayınlarında kullanabilecek” dedi. 

GÜVENLİ ÜRETİM BELGESİNE 118 SANAYİCİ BAŞVURDU

Bakan Varank, toplantıda ‘Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni de tanıttı. Bakan Varank, belgenin ilkinin Gaziantep, Konya, Bursa ve Malatya’daki işletmelere verildiğini kaydetti. Sanayi Bakanı Varank “Tedbirleri yerine getiren firmalara belge veriyoruz. 3 haftada toplam 118 sanayi kuruluşundan başvuru aldık. 10 kuruluş belge almaya hak kazandı” bilgisini paylaştı.

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