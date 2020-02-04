İhracatta yeni yıla rekorlu başlangıç

Turizm ve sanayiden gelen olumlu haberlere ihracat da eklendi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ocak ayı ihracat rakamlarını Hatay’da açıkladı. Ocak ayında ihracat, Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre yüzde 6.1 artışla 14 milyar 765 milyon dolar olarak rekor tazeledi. Son 12 aylık ihracat ise 181.6 milyar dolara ulaşıldı.

TİM Başkanı Gülle (sağda) ve yönetim kurulu üyeleri Hatay'da toplandı.

İTHALAT DA ARTIYOR

Aylık bazda tüm zamanların rekoru kırılırken TİM Başkanı İsmail Gülle, “2020 yılına Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirmenin gurur ve sevinciyle başlıyoruz. İnanıyorum ki, 2020 yılının tamamı da tıpkı bu ay gibi aylık ihracat rekorlarını tek tek aşarak ilerleyeceğimiz bir yıl olacak” dedi.

Gülle “Türkiye ekonomisinin 2019’un 3. çeyreğinden itibaren pozitif büyüme trendine girmesinin ve ekonominin çarklarının hızlanması ise ithalat rakamlarına yansımış görünüyor. İthalat hacmi, yüzde 19 artarak 19.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bununla birlikte ihracattaki rekor artışların da etkisiyle, ihracatın ithalatı karşılama oranı da ocak ayında yüzde 76.8 ile yüksek bir oranda gerçekleşti” diye konuştu.

Gülle’nin verdiği bilgiye göre ocak ayının lideri, 2.4 milyar dolarlık ihracat ile otomotiv oldu. Otomotivi, 1.7 milyar dolarla kimyevi maddeler izledi.

174 ÜLKEYE TL İLE İHRACAT

TİM verilerine göre ay boyunca 174 ülkeye ihracatta TL kullanıldı, toplam rakam 4,4 milyar TL oldu. 6404 firma ocak ayında beyannamelerinde Türk Lirası'nı tercih etti.

1.499 FİRMA İHRACATÇI OLDU

Ocak ayı ihracatına ilişkin detaylara değinen TİM Başkanı Gülle “Ocak ayında ihracat ailemize 1499 firmamız daha katıldı. İhracata yeni başlayan bu firmalarımız, ocak ayında 80.4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi” diye konuştu.

CANLANMA GÜÇLENECEK

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında 2019 yılında ihracatta yakalanan başarının, 2020 Ocak ayında da ivmelenerek devam ettiğini söyledi. Pekcan “Veriler, ekonomik canlanmanın güçlenerek devam ettiğine işaret ediyor" dedi.

2020 BÜYÜME HEDEFİ İÇİN GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ YAPTIK

İmalat sanayii satın alma yöneticisi endeksinin (PMI), 22 ay sonra eşik değerini aşmasını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, büyüme hedefi için güçlü başlangıç yapıldığını söyledi. Bakan Albayrak “2019’u tüm göstergelerde sağladığımız beklentilerin üstünde iyileşmelerle kapatmıştık. 2020’ye, özellikle üretime dayalı büyüme hedefimiz kapsamında güçlü başlangıç yapmış olduk” diye konuştu.

TALEPTEKİ İYİLEŞMENİN DEVAMI GELİYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı yazılı açıklamada, ocak ayı İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi’nin 51,3’e yükselerek, 22 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıktığını bildirdi. Yeni siparişlerdeki artışın, talepteki iyileşmenin devamına işaret ettiğinin altını çizen Bakan Varank, “2020 yılı üretimi ve istihdamı artıracak politikalarla güçlü büyümeyi yakalayacağımız bir yıl olacak” değerlendirmesini yaptı.