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İhracatta tüm zamanların rekoru kırıldı

İhracatta tüm zamanların rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2019 yılı ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2019 yılı ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti." dedi.

Pekcan, 2019 yılı dış ticaret değerlendirme toplantısı düzenliyor.

Ticaret Bakanı Pekcan, "Geçen yıl ithalatımız yüzde 8,99 azalışla 210 milyar 394 milyon dolar oldu." diye konuştu.

"DIŞ TİCARET AÇIĞIMIZ 29 MİLYAR 926 MİLYON DOLARA GERİLEDİ"

Pekcan, "2019'da dış ticaret açığımız yüzde 44,9 düşerek 54 milyar 323 milyar dolardan 29 milyar 926 milyon dolara geriledi." dedi.

(AA)


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