İhracatta 180.5 milyar dolarla Cumhuriyet tarihi rekoru

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 2019 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Geçen yıl küresel ekonomide görülen tüm zorluklara ve olumsuz etkenlere rağmen özellikle ihracatta kaydedilen olumlu ve güçlü performansın Türkiye’nin ne kadar dinamik ve potansiyeli güçlü bir ülke olduğunu ortaya koyduğunu belirten Bakan Pekcan, “2018’de rekor kırmıştık, bu sene o rekorun da üzerine çıktık. 2019 yılı ihracatımız yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar oldu” ifadesini kullandı.

AÇIK 30 MİLYAR DOLAR

Pekcan, ithalatın yüzde 9 azalışla 210 milyar 394 milyon dolar olarak gerçekleştiğini dile getirerek, “Dış ticaret açığımız da yüzde 44,9 düşerek 54 milyar 323 milyar dolar iken 2019 sonunda 29 milyar 926 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dolayısıyla ülkemizin dış finansman ihtiyacına 24 milyar 397 milyon dolarlık pozitif katkı yapmış bulunmaktayız. İhracatın ithalatı karşılama oranı da 9,3 puan artarak yüzde 76,5’ten yüzde 85,8’e yükselmiştir” dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan (ortada) ve TİM Başkanı Gülle (solda) ihracat rakamlarını değerlendirdi.

BÜYÜMEYE İLK KEZ 4.7 PUANLIK KATKI

Pekcan, net ihracatın Türkiye’nin büyümesine 2018 yılında 3,6 puan katkı sağladığını belirterek, “2019 ilk üç çeyrek verileri itibarıyla net ihracatımız büyümeye 4,7 puan katkı sağlamıştır. Bu Türkiye’de son 18 yılda yürütülen dış ticaretin ülkenin büyümesinde ulaşılan en büyük katkıdır” diye konuştu. Pekcan, ülke gruplarına göre en fazla ihracatın AB’ye yapıldığına işaret ederek, Orta- doğu ülkelerine ihracatın da yüzde 7,1 arttığını ve 35 milyar dolar civarında gerçekleştiğini söyledi.

TİM: 300 ADET YERLİ OTOMOBİL ALACAĞIZ

Aynı toplantıda konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Yerli otomobilimizi, 2022 yılında yollarda görmek istiyor, TİM ve ihracatçı birliklerimize bağlı görev araçlarının tamamını, yerli ve milli otomobile dönüştürmek adına şimdiden 300 araca talip olduğumuzun sözünü veriyoruz” açıklamasında bulundu. Aralık ayı ihracat rakamlarının detaylarını aktaran Gülle, “2,5 milyar dolarla otomotiv sektörümüzün aralık ayını da birincilikle kapattığını görüyoruz” dedi.

ARTIŞ ORANINDA DÜNYADA 7. SIRADAYIZ

Pekcan, “2019’da ihracatını en fazla artıran ilk 50 ülkenin ihracatı yüzde 2,7 azalmıştır. Türkiye’nin ihracatı yılın 9. ayı itibarıyla 2,6 arttı. Türkiye dünya sıralamasında ihracat artış oranında 7. sıraya geldi. Değer bazında ihracat artışıyla Türkiye, dünyada ihracat artışında 5. ülke olma başarısını gerçekleştirdi” dedi.

EN YÜKSEK PAY AB’DE

Ülke gruplarına göre ihracata baktığımızda, birinci sırada yüzde 44,3 payla Avrupa Birliği en büyük pazarımız olarak yer alıyor.