İhracatçılara düşük faizle 1 milyar euroluk yeni kredi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve ING Türkiye ev sahipliğinde ihracatçılara sunulan kredi paketinin koşulları yenilendi. ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, “İkinci paketimizde, ihracatçılara kullandıracağımız euro ihracat kredisi sabit faiz oranlarını 12 ay vade yüzde 2.50, 24 ay vade yüzde 2.75, 36 ay vade yüzde 2.95, rotatif faiz oranınıysa euroda yüzde 1.85 olarak belirledik” dedi.

DİĞERLERİNİ DE ETKİLER

TİM Başkanı İsmail Gülle de, kredi desteklerinin önemli olduğunu kaydederek, “Protokolümüz kapsamında kullandırmayı amaçladığımız 1 milyar euroluk kredi hacmine kısa sürede ulaşılacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞANLARI DA KULLANABİLECEK

Pınar Abay, “6 ayda bin ihracatçıya 500 milyon euro kaynak sağladık” dedi. TİM işbirliğiyle kullandırdıkları en düşük kredinin 15 bin euro, en yüksek kredinin ise 9 milyon euro olduğunu ifade eden Abay, “Kullandırdığımız kredilerde en çok tercih edilen vade yüzde 59 ile 12 ayken, ortalama vademiz ise 19 ay olmuş” açıklaması yaptı. Kaynak sağladıkları firmaların ihracat hacimlerinin 12.3 milyar dolar olduğunu gördüklerini anlatan Pınar Abay, şunları kaydetti: “Hazırladığımız yeni pakette ihracatçı firmalarımızın çalışanlarını da düşündük. İhracatçı firmalarımızın çalışanları diğer bankalardaki ihtiyaç kredilerini ING’ye yüzde 1.19 faizle transfer edebilecek veya yeni kullanacakları ihtiyaç kredisini de yüzde 1.19 oranıyla kullanabilecek.”