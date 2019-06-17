İhracatçılar döviz alımlarında binde 1'lik kambiyo vergisi ödemeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün "Sanayi sicil belgesi sahipleri ve ihracatçı birliklerine yapılan döviz satımlarına muafiyet getiriyoruz. Artık ihracatçılarımız döviz alırken binde 1’lik kambiyo vergisi ödemeyecek" açıklamasını yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü ettiği konu ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 iincü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aşağıdaki alt bentler eklendi:

"4) Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,

5) İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları,"

Karar yarından itibaren yürürlüğe girecek.