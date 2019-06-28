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  3. Son Dakika...Mayıs ayı dış ticaret rakamları açıklandı

Son Dakika...Mayıs ayı dış ticaret rakamları açıklandı

Son Dakika...Mayıs ayı dış ticaret rakamları açıklandı

İhracat 2019 yılı Mayıs ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 12,1 artarak 15 milyar 981 milyon dolar, ithalat yüzde 19,3 azalarak 17 milyar 819 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı Mayıs ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Buna göre, ihracat 2019 yılı Mayıs ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %12,1 artarak 15 milyar 981 milyon dolar, ithalat %19,3 azalarak 17 milyar 819 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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