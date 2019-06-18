İçeride düşen konut satışı yabancıda yeni rekor kırdı  

Türkiye’de konut satışları mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31.3 azalarak 82 bin 252 oldu. TÜİK’e göre, konut satışlarında, İstanbul 15 bin 895 satış ve yüzde 19.3 ile en yüksek paya sahip oldu. Yabancılara yapılan konut satışları ise, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62.5 artarak 3 bin 925’e yükseldi. Bu da, yabancıya konut satışında tarihin en iyi mayıs rakamı oldu. Mayısta Irak vatandaşları Türkiye’den 594 konut satın aldı. Irak’ı, İran, Rusya, Afganistan ve Suudi Arabistan izledi.

5 AYDA YILLIK SATIŞ

Yabancıya satış, ilk beş ayda ise 17 bin 263 adede ulaştı. Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, yabancıya satışların ilk 5 ayda 18 bine yaklaştığını söyledi. Akbal, “Bu rakam, birkaç sene önce yıllık satıştı. Bu sene yabancıya konut satış adedinin 50 binin üzerinde olacağını, ülkemize kazandırılacak nakdi değerin de 7.5 milyar doları aşacağını öngörüyoruz” dedi.

Yıl sonunda 50 bini bulacak

İstanbul İnşaatçılar Derneği Başkanı Nazmi Durbakayım da, "2019’da yabancı alımlarında yeni bir rekor bekliyorduk" dedi. Durbakayım, 2019 sonu itibarıyla 50 bine yakın gayrimenkulün satışını ve 10 milyar dolara yakın döviz girişini işaret eden bu satışların yaz döneminde de süreceğini söyledi.