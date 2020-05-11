İç turizm mayıs sonu başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile CNN Türk’te yaptığı açıklamada, “Mayıs sonu itibariyle iç turizm ufak ufak başlayacak” dedi. Bakan Ersoy, haziran ayı içerisinde de Orta Avrupa ülkeleri, bazı Asya ülkeleri ile Avusturalya ve Yunanistan gibi uzak ve yakın ülkelerden turizm trafiğinin temmuz sonuna kadar aşamalı olarak açılacağını düşündüğünü ifade etti. Kruvaziyer turizmin de temmuz, ağustos aylarında yeniden canlanabileceği değerlendirmesini yapan Ersoy, Galataport’un şu anda gemi alacak konumda olduğunu söyledi.

TESTLER BAŞLIYOR

Ağırlıklı turizm havalimanı olarak kullanılacak yerler ve sınır kapılarında Sağlık Bakanlığı tarafından test merkezleri oluşturulmaya başlandığının altını çizen Ersoy, test denetimlerinin haziran itibarıyla başlayacağına vurgu yaptı. Ersoy “Yerli yabancı fark etmez buraya gelenlerin testini yapacağız” dedi.

AÇIK BÜFE DEĞİŞECEK

Dışişleri Bakanlığı ile ilk etapta 70 ülkeyle telefon trafiği başlatacaklarını belirten Ersoy “Ayrıca bir niyet mektubu hazırladık. Bu mektubu o ülkenin vatandaşına yurtdışına çıkış izni verecek olan ilgili kurumlara yarından (bugün) itibaren gönderiyoruz” dedi. Ersoy açık büfe konusunda ise “Açık büfe kalacak, sunum şekli değişecek. Siz söyleyeceksiniz ne kadar isterseniz aşçı verecek” dedi.

SERTİFİKA ALAN TESİSLER 1 HAZİRAN’DA İLAN EDİLECEK



Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, bu yaz sezonundan itibaren geçerli olacak “Sağlıklı Turizm Sertifikasyon Programı” başlatıldı. Bakan Ersoy “Bu sertifikasyonu alan tesisleri, 1 Haziran itibarıyla Bakanlığımız web sayfası da dahil olmak üzere tüm kanallardan duyuracağız” dedi. Ersoy “Sadece konaklama ve restoranlarla ilgili olan kısmını söylüyorum, 132 maddelik bir kriter; ‘tga.gov.tr’de madde madde var. Bu kriterleri belirlerken esas aldığımız konu sosyal mesafe. Sertifika almayı mecbur tutmuyoruz ama salı günü genelgesini yayımlıyoruz. Genelgeye uymak mecburi ama sertifikasyon almak mecburi değil” diye konuştu.

ÇALIŞANLARA HİJYEN EĞİTİMİ VERİLECEK



132 maddelik sertifikasyon kriterlerinden bazıları şunlar:

• Turizm tesisi çalışanları MEB onaylı Hijyen Eğitimi Sertifikası’na sahip olacak.

• Masalar arası en az 1.5 metre, sandalyeler arasında ise 60 cm mesafe bırakılacak.

• Ortak kullanımda olan çay/kahve makinesı, sebil, içecek makinası kaldırılacak. Bu tür içecekleri görevli dağıtacak.

• Masadaki tek kullanımlık tuzluk, biberlik, peçetelik olacak.

• Açık büfede bir cam siperlik olacak. Yiyecekler bir görevli tarafından verilecek.

• Sauna, hamam, buhar banyosu gibi alanlar, en çok 30 dakika kullandırılacak. Ardandan 15 dakika temizlik yapılacak.

• Animasyon programında kapasiteye dikkat edilecek.

• Otellerin taşıt araçlarında maske kullanımı zorunlu olacak. Taşıtlarda dezenfektan, kolonya bulunacak.

• Otel içerisinde acil durumlarda izolasyon alanları belirlenecek.