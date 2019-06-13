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13 Haziran 2019 Perşembe 08:00 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 08:00

Hurdada ÖTV indirimi 15 bin TL'ye yükseldi

Hurdada ÖTV indirimi 15 bin TL'ye yükseldi

'Torba Kanun' Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1

Miray ÇİMEN 

6 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, TIR çekicisi cins araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV’nin terkin edilecek üst sınırı 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılacak. 

KÖPRÜ CEZASINA AF

1 Ocak 2019’dan sonra geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçenlere verilen idari para cezaları tahsil edilmeyecek. 

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