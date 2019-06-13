Hurdada ÖTV indirimi 15 bin TL'ye yükseldi

Miray ÇİMEN

6 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, TIR çekicisi cins araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV’nin terkin edilecek üst sınırı 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılacak.

KÖPRÜ CEZASINA AF

1 Ocak 2019’dan sonra geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçenlere verilen idari para cezaları tahsil edilmeyecek.