Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,494
  • 6,1476
  • 262.705
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Son dakika... Hükümet, memurlara zam teklifini yarın açıklayacak

Son dakika... Hükümet, memurlara zam teklifini yarın açıklayacak

Son dakika... Hükümet, memurlara zam teklifini yarın açıklayacak

Hükümet, memur maaşlarına yönelik zam teklifini yarın 14.30'da açıklayacak. Yetkili sendika olan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Yarın müzakere edilebilir bir teklifle gelinmesini temenni ediyorum." dedi.

Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri devam ediyor. Hükümet ve memur sendikalarının temsilcileri 3. toplantısını yapıyor.

Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirilen toplantıda Memur-Sen Konfederasyonu çatısı altındaki 5 hizmet kolunun komisyon raporları değerlendiriliyor.

ZAM TEKLİFİ YARIN AÇIKLANACAK

Hükümet 2020 ve 2021 yıllarına ait zam teklifini resmi olarak yarın saat 14.30'da açıklayacak.

Toplantı öncesi konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kamu işveren heyetinin bizim masaya getirdiğimiz teklifi dikkate alarak yarın müzakere edilebilir bir teklifle gelmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Memur sendikaları yıllık yüzde 15 ile yüzde 38 arasında değişen oranlarda zam talep ediyor.

Anlaşma olursa 20 Ağustos'ta imza töreni gerçekleştirilecek.

Uzlaşma sağlanamazsa son sözü Kamu Görevlileri Hakem Kurulu söyleyecek. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yıldız Tilbe ile Reynmen düet mi yapacak?
Burak ve Fahriye'nin panik anları
Damat adayı intihar etmişi! Zuhal Topal'dan ilk yorum
Çağatay Ulusoy'un yeni imajı şoke etti!
Başkan Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu
<p>Yaban hayatıyla bilinen Tunceli’de nadir görülen ve koruma altında bulunan su samuru, Munzur Çayı

Tunceli´de Su Samuru Görüntülendi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

WhatsApp'a iki yeni özellik birden

Saros'un su altı güzellikleri büyülüyor