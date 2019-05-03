Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9733
  • 6,6715
  • 244.145
  • 93.713
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Hükümet kolları sıvadı! 350 bin esnafa 22 milyar lira destek

Hükümet kolları sıvadı! 350 bin esnafa 22 milyar lira destek

Hükümet kolları sıvadı! 350 bin esnafa 22 milyar lira destek

Esnafa, vergi, sosyal güvenlik, mesleki eğitim, kredi, finansman ve yenilikçi alanlarda yeni destekler sunulurken, yıl sonuna kadar 350 bin esnafa, 22 milyarlık kredi de verilecek. Markalaşma projesi de yaşama geçiyor.

Hükümet, "Güçlü Esnaf, Güçlü Ekonomi" vizyonuyla küçük esnafa destek için kolları sıvadı. Esnafa, vergi, sosyal güvenlik, mesleki eğitim, kredi, finansman ve yenilikçi alanlarda yeni destekler sunulurken, markalaşma projesi de yaşama geçiriliyor.

Yıl sonuna kadar 350 bin esnafa 22 milyar liralık kredi kullandırılarak, işlerini geliştirme ve büyütmelerine destek sağlanacak.
 
İmar düzenlemeleriyle özellikle kent merkezlerinde işyeri çeşitliliği artırılacak.
 
Perakende işletmelerinin faaliyete geçişinde kriterler esnaf lehine yeniden düzenlenecek. Pazarcı esnaf eğitim programı tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacak. İşletmelerin e-ticaretten yararlanmalarını teminen bir destek programı başlatılacak.  

(Sabah)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Annelik iddiasını DNA çözecek
Bennu Gerede: Acun Ilıcalı'ya yalvardım!
Serenay Sarıkaya'dan yeni açıklama: Bu bana yapılmış bir saygısızlık
Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın'ın paylaşımı açığa çıkardı!
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna barıştılar mı?
Diriliş Ertuğrul 147. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul´un yeni bölümünde neler olaca

Diriliş Ertuğrul 147. Yeni Bölüm Fragmanı İzle

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Brüksel'de 150 yıllık tramvaylar görücüye çıktı

Tayland'ın yeni kraliçesi Orgeneral Ayudhya oldu