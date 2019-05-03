Hükümet kolları sıvadı! 350 bin esnafa 22 milyar lira destek

Hükümet, "Güçlü Esnaf, Güçlü Ekonomi" vizyonuyla küçük esnafa destek için kolları sıvadı. Esnafa, vergi, sosyal güvenlik, mesleki eğitim, kredi, finansman ve yenilikçi alanlarda yeni destekler sunulurken, markalaşma projesi de yaşama geçiriliyor.

Yıl sonuna kadar 350 bin esnafa 22 milyar liralık kredi kullandırılarak, işlerini geliştirme ve büyütmelerine destek sağlanacak.



İmar düzenlemeleriyle özellikle kent merkezlerinde işyeri çeşitliliği artırılacak.



Perakende işletmelerinin faaliyete geçişinde kriterler esnaf lehine yeniden düzenlenecek. Pazarcı esnaf eğitim programı tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacak. İşletmelerin e-ticaretten yararlanmalarını teminen bir destek programı başlatılacak.

(Sabah)