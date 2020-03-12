Hububatta bereketli sezon

Türkiye'nin önemli tahıl üretim alanlarından Şanlıurfa’da, hububat üreticileri sezonun verimli geçmesini umut ediyor. Yaklaşık 6.5 milyon dekar alanda hububat üretiminin yapıldığı kentte, ülke mercimeğinin yüzde 36’sı, arpanın yüzde 15’i, buğdayın ise yüzde 10’u üretiliyor. Üretici, bu yıl sonbahar ve kış aylarında etkili olan yağışlar sayesinde bereketli bir sezon geçirmeyi bekliyor. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, şöyle konuştu: “Şu ana kadar mevsim normallerine göre giden düzenli yağışlar, çiftçimiz için umut oldu. Özellikle hububat ekimi yapan çiftçilerin ürünleri, doğal yağışlara bağlı. Şu an mart ayındayız ve yağışlar normal seyrinde geçiyor.”

ÇOK VERİMLİ OLACAK



Akçalı Mahallesi’nde 40 yıldır çiftçilik yapan Musa Döger ise konuya ilişkin, şu an için ekinlerin oldukça verimli olacağını gözlemlediklerini söyledi.