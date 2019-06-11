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11 Haziran 2019 Salı 08:00 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 08:00

Huawei konusunda Trump yumuşayabilir

Huawei konusunda Trump yumuşayabilir

ABD'li bakan Mnuchin, "Çin'le görüşmelerde ilerleme sağlanırsa Trump, Huawei kararını gözden geçirir" dedi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çin ile ticaret müzakerelerinde ilerleme sağlanması halinde Başkan Donald Trump’ın ABD’nin Huawei’ye yönelik yaptırımlarını gevşetebileceğini söyledi. The Guardian’ın haberine göre Mnuchin, bir ticaret anlaşması olmaması durumundaysa, Washington’ın bütçe açıklarını azaltmak için gümrük tarifeleri uygulamayı sürdüreceği uyarısı yaptı ve ekledi: “Başkan Trump, ticaret konusunda ilerleme sağlarsak ve belirli garantiler alırsak Huawei konusunda belirli şeyler yapmaya istekli olabileceğini söylüyor. Eğer Çin yeni bir anlaşma yolunda ilerlemek isterse, biz ortaya koyduğumuz koşullar çerçevesinde ilerlemeye hazırız. 

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