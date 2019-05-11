Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9855
  • 6,7386
  • 247.404
  • 88.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Hobi olarak başlamıştı... Kazanç kapısı oldu

Hobi olarak başlamıştı... Kazanç kapısı oldu

Hobi olarak başlamıştı... Kazanç kapısı oldu

Erzincan’da hobi olarak başladıkları ördek yetiştiriciliği kazanç kapısı oldu. Ramazan ayında ördek sesiyle stres atan Ramazan Nalbant(24), “15-20 ördek ve kazla hobi olarak başladık. Şimdi binlerce ördek ve kazımız oldu” dedi.

Ördek sürüsünün havadan görüntüsü ise görsel şölen oluşturdu. 

Erzincan - Çağlayan yolu üzerinde hayvan çiftliğinde kuluçka makinesiyle çoğaltılan kanatlı hayvanlar, görenlerin ilgi odağı oluyor. Binlerce ördek ve kazın çıkardığı ses ile havadan görüntüleri şölen havası estirdi. 

Ramazan ayında kanatlı hayvanların sesini dinleyip onlara bakarak stres attığını ifade eden çiftlik çalışanlarından Ramazan Nalbant, “Burası Mehmet Alibey Palangası. Büyükbaş hayvan çiftliği üzerine kuruldu. Sonradan arkadaşlarla düşünüp taşındık. Kanatlı hayvan işine girelim dedik. Hobi olarak 15- 20 kazla başladık. Sonra büyüte büyüte şimdi binlerce ördek ve kazımız oldu. Kuluçka makinesinde çoğaltıyoruz. Yumurtaları makinede kuluçkaya koyarak üretimi yapıyoruz. Bunları dinleyip stres atıyorum. Yumurtadan çıkan küçük civcivleri gözlemek çok güzel oluyor” dedi. 

İHA

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Eşim değildi, baldızımdı'
Uyarıdan sonra Zehra sessiz
Düğün hediyesi Kapalıçarşı'dan
Haluk Levent ve Sıla Gençoğlu küstü mü?
Sinan Akçıl'ın Serdar Ortaç'a borcu var
Nefti hangi rengin siyaha yakın koyu tonuna verilen isimdir? Güneşe en uzak gezegen hangisidir? Manş

Sınava Hazırlanan Öğrencileri Bir De Biz Test Ettik

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Konuşan taşların şehri Mardin